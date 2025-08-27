En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO VIRAL
CASO VALERIA AFANADOR
ADVERTENCIA DE LA DIAN
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Bogotá  / Cámaras de seguridad captan intento de robo a camioneta; víctima responde a disparos

Cámaras de seguridad captan intento de robo a camioneta; víctima responde a disparos

Un video registró un intento de robo en Bogotá, donde la víctima reaccionó a disparos para evitar que le quitaran su camioneta. Un delincuente lucha por su vida.

Publicidad

Publicidad

Publicidad