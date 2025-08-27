Cámaras de seguridad captan intento de robo a camioneta; víctima responde a disparos

En Bogotá quedó registrado en video un violento intento de robo que rápidamente se volvió viral en redes sociales. El hecho ocurrió en el barrio Valladolid, cuando un grupo de hombres armados trató de despojar a un ciudadano de su camioneta justo en el instante en que llegaba a guardarla en su parqueadero.

La grabación, proveniente de una cámara de seguridad de la zona, muestra cómo la víctima se detiene frente a la entrada de su residencia para abrir la reja y estacionar el vehículo. En cuestión de segundos, otro carro aparece en escena y de allí descienden varios sujetos con actitud sospechosa. Según las imágenes, los individuos intentaron ingresar a la propiedad con la intención de intimidar al conductor y llevarse la camioneta.

Lo que no esperaban los delincuentes era que el dueño del vehículo reaccionara de inmediato. En el video se observa cómo el ciudadano saca un arma y empieza a disparar en dirección a los atacantes. El cruce de disparos generó pánico entre los vecinos, quienes escucharon la ráfaga de detonaciones en plena calle.

Uno de los presuntos asaltantes fue alcanzado por los proyectiles y cayó herido en medio de la huida. De acuerdo con la información preliminar, este sujeto se encuentra en estado crítico, debatiéndose entre la vida y la muerte. Sobre sus cómplices, no hay claridad: algunos testigos aseguran que escaparon en el mismo carro en el que llegaron, mientras que otros afirman que corrieron hacia diferentes direcciones buscando refugio.

#PLOMOTERAPIA. Cam/seguridad registró momento en el que delincu+ntes intentaron robar camioneta en b/Valladolid de Bogotá. Fueron atendiendos a bala por parte de la víct-ma que en medio de la plomacera impactó a uno de los individuos que ahora se debate entre la vida y la mu*rte. https://t.co/6NIS0CrLMC pic.twitter.com/mygoeLwtvv — Colombia Oscura (@ColombiaOscura_) August 28, 2025

Las imágenes difundidas por las cámaras de seguridad son claras y muestran el instante exacto en el que los delincuentes bajan del vehículo, intentan ingresar al parqueadero y, de inmediato, reciben la respuesta armada de la víctima. El enfrentamiento fue tan intenso que en el registro se observan destellos de los disparos iluminando la escena en plena noche.

El video ya circula en redes sociales y ha generado todo tipo de comentarios. Algunos usuarios aplauden la reacción del ciudadano por evitar el robo, mientras que otros advierten sobre el riesgo que corren tanto las víctimas como los vecinos en este tipo de enfrentamientos a bala.

Lo que se sabe de los responsables

Hasta el momento no se conoce la identidad de los hombres que participaron en el intento de hurto. Las autoridades indicaron que están revisando las grabaciones para dar con los responsables, pues se presume que la banda estaría detrás de otros robos similares en diferentes sectores de Bogotá.

El sujeto herido fue trasladado a un centro asistencial bajo custodia policial, aunque su estado de salud es delicado. Respecto a los demás integrantes de la banda, no se ha confirmado si lograron escapar o si alguno más resultó herido en la huida.

