Vendedor ambulante escupe a conductores que no le compran

Un vendedor ambulante fue el protagonista de un vergonzoso hecho que involucra a una mujer, mientras trabajaba en un semáforo vendiendo bebidas energizantes en una calle de la ciudad de Neiva , en el departamento del Huila.

Cada día en Colombia se ha vuelto muy común ver en las calles de las ciudades, casos de intolerancia en donde muchas veces los mayores implicados en estos conflictos son los conductores de vehículos, quienes en algunas ocasiones se agarran verbalmente hasta llegar a las agresiones físicas.

Esta vez tuvo que ver con una mujer que conducía su vehículo por las calles de la ciudad de Neiva, quien al llegar al semáforo, es abordada por un vendedor ambulante que le ofrece uno de los productos que él vende, ante la negativa de la mujer, el hombre escupe el vidrio del carro, atemorizando a la conductora que se queda sin decir ni una sola palabra ante este reprochable acto de intolerancia.

En el video se puede ver al hombre vendedor de bebidas energizantes, cuando se acerca hasta el carro, le golpea la puerta para llamar la atención de la conductora, le ofrece su producto, diciéndole que es la manera de rebuscarse el pan de todos los días y la manera honrada de él ganarse la vida.

Publicidad

La mujer simplemente le dice gracias, y es cuando este sujeto reacciona escupiendo la ventana del carro. Un acto que indignó a los internautas en las redes sociales que no dudaron en dejar sus comentarios.

“Los mismos peligros que muchos de los que limpian vidrios y niéguese uno y verá cómo le va al pobre al carro o como tratan a los conductores”, “Que pesar que cómo estás personas hay gente buena y la verdad uno ya no colabora”, “Esto no es "intolerancia". Esto es un ataque directo misógino (estoy segura de que a un tipo no lo escupe).

Según las cifras del Dane, el empleo informal en Colombia llegó a los 12,9 millones, de un total de 22,2 millones de ocupados que se registraban el país para el 2022. En contraste, en el país hay 9,26 millones de trabajadores que cuentan con un empleo formal.

acto de intolerancia.



ocurrió en neiva. mujer que siempre frecuenta este semáforo directo a su trabajo se siente acosada por este señor que todos los días le pregunta si quirre vive 100 y por no comprarle la escupió. pic.twitter.com/1oG9NWyJ3t — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) December 12, 2023

Publicidad

Formulario de inscripción para concurso Préndame el arbolito

Te puede interesar: ¿Cuánto cobra Jessi Uribe por un show?