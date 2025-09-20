Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO VIRAL
MUERE GANADOR DE GRAMMY
DÍA DE AMOR Y AMISTAD
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Virales  / Extranjera sorprendida porque en Colombia la Navidad arranca antes; no se las cree

Extranjera sorprendida porque en Colombia la Navidad arranca antes; no se las cree

Joven española queda impactada al descubrir cómo celebran la Navidad en Colombia, muy distinto a lo que vive en su país.

Extranjera sorprendida porque en Colombia la Navidad arranca antes, no se las cree
Navidad en Colombia, imagen de referencia
Foto: foto montaje de La Kalle: imagen tomada de redes sociales y Alcaldía de Boyaca
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 20 de sept, 2025