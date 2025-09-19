Niño genera angustia al balancearse en balcón de séptimo piso de conjunto residencial

Un verdadero susto se llevaron los vecinos del conjunto residencial Golondrina, ubicado en el sector Alameda del Río en Barranquilla, durante la noche del 18 de septiembre. Todo quedó registrado en un video aficionado que rápidamente se hizo viral en redes sociales y que muestra la angustia que se vivió en cuestión de segundos.

En la grabación se observa a un niño que, de manera peligrosa, se sube a la baranda del balcón de un apartamento en lo que sería un séptimo piso. La escena, que de inmediato causó gritos de alerta entre quienes se encontraban en el lugar, fue captada desde otro edificio cercano y refleja el momento exacto en que el menor se balancea, sin medir el riesgo al que estaba expuesto.

Los testigos grabaron con evidente preocupación, pues el niño parecía caminar con tranquilidad sobre la baranda mientras se sostenía con sus manos y miraba al vacío. La tensión aumentó porque cada movimiento representaba un peligro inminente. Sin embargo, al final, el pequeño salió ileso y no pasó a mayores.

El video se compartió en cuestión de minutos en plataformas como X, Instagram y TikTok, generando miles de reproducciones y comentarios de internautas que no salían del asombro. “Se me detuvo el corazón cuando vi al niño balanceándose”, “Qué angustia ver eso y no poder hacer nada”, y “Increíble que los padres no se dieran cuenta en ese momento”, fueron algunos de los mensajes que más se repitieron.

Hasta ahora, no se conocen más detalles sobre lo ocurrido, ni tampoco la identidad del menor ni de su familia. Lo único confirmado es que el niño está sano y salvo, hecho que trajo alivio a quienes presenciaron los hechos y a quienes vieron el video en redes sociales.

