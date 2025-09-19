Publicidad

Niño genera angustia al balancearse en balcón de séptimo piso de conjunto residencial

Niño genera angustia al balancearse en balcón de séptimo piso de conjunto residencial

Un video viral mostró a un niño balanceándose en la baranda de un séptimo piso en Barranquilla. Vecinos vivieron minutos de angustia, pero el menor salió sano y salvo.