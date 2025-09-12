Ascensor se desploma en conjunto residencial; una niña de tres años entre las víctimas

Un grave accidente se registró en la tarde del jueves 11 de septiembre en el conjunto residencial Zafiro, ubicado en la urbanización Alameda del Río de Barranquilla, luego de que un ascensor sufriera una falla mecánica y se desplomara desde el cuarto piso. El hecho dejó cuatro personas heridas, entre ellas una niña de 3 años.

De acuerdo con la información inicial, las víctimas quedaron atrapadas dentro de la cabina tras la caída repentina. Los residentes del complejo de inmediato dieron aviso a las autoridades, que llegaron junto con organismos de socorro para atender la emergencia y adelantar el rescate.

Medios locales confirmaron que una de las personas afectadas fue identificada como Karen Pilar Fontalvo Quintero, de 36 años, madre de la menor de 3 años que también se encontraba dentro del ascensor al momento del desplome. Ambas fueron trasladadas a un centro asistencial, donde permanecen bajo observación médica.

Sobre los otros dos heridos no se han entregado mayores detalles. Lo que se conoce es que también recibieron atención hospitalaria y están fuera de peligro, aunque se espera un reporte oficial de su estado de salud en las próximas horas.

Según versiones de algunos residentes, el ascensor donde ocurrió la emergencia había recibido mantenimiento recientemente, lo que ha generado dudas sobre las causas reales de la falla.

El Cuerpo de Bomberos de Barranquilla participó en el rescate, apoyando las labores para liberar a los ocupantes y asegurar la zona. Por ahora, no hay un informe oficial que explique qué originó el desplome, por lo que las investigaciones continúan en curso.

Autoridades investigan la causa del desplome

La administración del conjunto residencial y la empresa encargada del mantenimiento del sistema de ascensores deberán entregar documentación que demuestre el cumplimiento de los protocolos de seguridad exigidos. La finalidad es esclarecer si hubo fallas técnicas, de instalación o de mantenimiento que hayan podido provocar el accidente.

En ese sentido, las autoridades ya abrieron una investigación y se espera que en los próximos días se conozca un reporte oficial sobre la situación del ascensor y las condiciones en las que estaba operando.