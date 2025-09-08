Video inexplicable: Vigilante en Antioquia tuvo encuentro con presunta alma en pena

Uno de los trabajos más exigentes que hay actualmente es el de guardia de seguridad, debido a las extensas jornadas laborales, lo que los expone a situaciones inesperadas difíciles de explicar. Dicho caso ocurrió con un vigilante en Antioquia, donde parece tener un encuentro con un alma en pena.

El vigilante en Sabaneta, Antioquia se montó en un ascensor y supuestamente interactuó con un fantasma, y luego no pudo explicarlo a sus compañeros de trabajo. Hecho que generó mucha preocupación entre sus compañeros, que incluso llegaron a asustarse por este relató.

A través de redes sociales se viralizó un video en el que se ve a un vigilante entrar a un ascensor y saludar, de manera natural, a alguien. En la grabación, parece que ambos sostienen una breve conversación y, finalmente, el trabajador se despide con el puño.

Sin embargo, el problema radica que las cámara de seguridad evidenciaron que no había nadie con el vigilante. Situación que generó mucha preocupación entre los compañeros, al punto que los llegó asustar por esta situación.

#PARANORMAL 👻 Un vigilante de Sabaneta (Antioquia), aseguró haber conversado con un hombre dentro de un ascensor, pero al revisar las cáms/seguridad descubrió que en realidad estaba solo, lo que lo dejó impactado y con dudas sobre si vivió un hecho paranormal o una alucinación. pic.twitter.com/n5o7OGpsXM — Colombia Oscura (@ColombiaOscura_) September 6, 2025

¿Qué explicó el vigilante ante esta situación?

Una vez se conoció las grabaciones de la cámara de seguridad, el vigilante mencionó que: “Yo pedí el ascensor y supuestamente el cucho estaba ahí parado. Entro y le pido permiso. Hablo con él y me dice que dónde queda la zona de visitantes, a lo que yo le respondí que el 10 e incluso ahí lo marcó, vea.”

Posteriormente, el vigilante agregó que le da el puño para despedirse una vez llegaron al décimo piso. Lo curioso de esta situación es que no se ve al hombre que acompaña al guardia de seguridad, hecho que despertó toda clase de comentarios en redes sociales debido a la inesperada situación.

Dentro de los comentarios que hubo en redes sociales están: “Mera traba en la que estaba, más bien jajaj”, “¿Es el ascensor de una cárcel ?”, “ha de tener esquizofrenia, tenía un amigo que tenía eso y decía que en la noches le hablaba una voz , con otra gente se comportaba agresivo conmigo nunca fue así.”

Más allá del vídeo, la gente menciona que dicha situación no va por lo sobrenatural, sino la salud del trabajador, o también una forma de ganar vistas y seguidores con estas actuaciones.

