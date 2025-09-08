En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: ¿FIN DE JAMES?
VIDEO ÍNTIMO DE ISABELLA LADERA
ANDREA TOVAR HABLÓ DE SU DIVORCIO
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Virales  / Video inexplicable: Vigilante en Antioquia tuvo encuentro con presunta alma en pena

Video inexplicable: Vigilante en Antioquia tuvo encuentro con presunta alma en pena

Un vigilante en Antioquia, fue captado por cámaras de seguridad aparentemente interactuando con un fantasma dentro de un ascensor. El extraño suceso se volvió viral en redes sociales.

Video inexplicable: Vigilante en Antioquia tuvo encuentro con presunta alma en pena
Vigilante en Antioquia, imagen de referencia
Foto: Montaje realizado por La Kalle: pantallazos tomados de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: septiembre 08, 2025 11:31 a. m.

Publicidad

Publicidad

Publicidad