Excusas para no ir a reuniones: esto es lo que revela una encuesta viral

Las situaciones más complejas en los últimos años es un encuentro entre amigos, debido a la falta de disposición de algunas personas, cambios de intereses o las complicaciones con la cantidad de tiempo que disponen los involucrados. Ante esta situación una encuesta se volvió viral en redes.

Una joven compartió en sus redes sociales un posible método para poder hacer una reunión con los allegados, es realizar una encuesta y compartirla con los posibles asistentes. Sin embargo, esto provocó el debate sobre las excusas más utilizadas para rechazar una invitación.

La imagen compartida por Karla Canseco, se ignora que su amigo incluyó ocho opciones diferentes para evidenciar de forma irónica las posibles respuestas de sus conocidos, además de mostrar las excusas más comunes que hay en la organización de una reunión.

La encuesta titulada “Cenamos hoy”, muestra alternativas en las que las personas que conformaban el grupo tenían la oportunidad de señalar si deseaban o no asistir al evento, contaban con tiempo y no querían, e incluso si su agenda se acomodaba a la perfección, entre otros aspectos, incluso poniendo la opción de si hacia falta otro motivo para no ir a la reunión.

pov: tus amigos se organizan para ir a cenar pic.twitter.com/PsZAjMouHg — karla canseco (@karlasnotess) August 24, 2025

¿Cuáles son las excusas más comunes para no asistir a un encuentro?

Varios usuarios indicaron que hay ocasiones, donde no se trata únicamente de la disponibilidad de la agenda o el tiempo, sino también de las “ganas de asistir”, esto debido al cansancio que existe en la rutina diaria, lo que hace más posible evitar las interacciones sociales.

“No está la opción: ‘Ahora si quiero, pero cuando llegue el momento ya no’”, expresó una joven en redes sociales, esto debido al cambio de parecer que puede experimentar una persona conforme se va acercando la fecha para la reunión, siendo más viable usar una excusa y no quedar mal con las personas.

Pese a que la publicación tuvo varios comentarios, muchos internautas destacaron que las excusas van más allá de las que marcan las opciones. Sumado a lo anterior, muchos usuarios afirmaron que el grupo de amigos de la joven decidieron no responder en la encuesta debido a la pena que se siente en dichos momentos.

