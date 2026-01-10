Fuerte relato de Luis Alberto Posada sobre sus inicios: “Que me fuera con mi porquería”

El cantante Luis Alberto Posada compartió recientemente un relato sobre las experiencias difíciles que vivió al inicio de su carrera musical, cuando, según contó, fue víctima de humillaciones y rechazos por parte de algunos colegas del medio.

El testimonio lo dio en un video por medio de sus redes oficiales, que luego se difundió en redes sociales y generó múltiples reacciones entre seguidores del artista.

Luis Alberto Posada habla de humillaciones que vivió en el pasado

Posada relató que, antes de alcanzar el reconocimiento que hoy tiene en la música popular, atravesó momentos complejos mientras intentaba dar a conocer su trabajo. Según explicó, recorría emisoras, bares y distintos espacios con la esperanza de que escucharan sus canciones.



En ese proceso, afirmó que muchas veces fue recibido con indiferencia o con actitudes que lo marcaron profundamente. “No saben cuánto me hicieron llorar”, expresó el cantante al recordar esas etapas.



El artista señaló que en varias ocasiones llevaba consigo grabaciones de sus canciones y una fotografía como forma de presentación. Sin embargo, aseguró que el trato que recibía no siempre era respetuoso. “A mí me tiraron puertas en la cara”, dijo, al describir algunos de los episodios que enfrentó mientras buscaba oportunidades en la industria musical.

En su relato, Luis Alberto también mencionó que ciertos comentarios de otros artistas o personas vinculadas al medio lo hicieron sentir menospreciado. Según sus palabras, llegó a escuchar frases desalentadoras relacionadas con su música y su imagen.

“En algunas ocasiones la cinta no sonaba bien y me decían que me fuera con mi porquería”, contó, al explicar cómo esas situaciones afectaron su estado emocional en ese momento de su vida. El cantante explicó que estas experiencias ocurrieron durante los primeros años de su carrera, cuando aún no contaba con el respaldo del público ni con una trayectoria consolidada.

A pesar de ello, señaló que continuó insistiendo y presentándose en distintos lugares, convencido de que su trabajo podía abrirle camino. “Yo seguí adelante, seguí luchando”, afirmó durante la entrevista.

Posada también recordó que, en medio de esos rechazos, hubo momentos en los que pensó en abandonar la música, pero decidió persistir. Indicó que el apoyo de algunas personas cercanas y su deseo de salir adelante fueron claves para no rendirse frente a las dificultades que enfrentaba.

