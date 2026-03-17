Nuevo frente frío golpeará a Colombia: fechas clave de alerta por lluvias torrenciales

Colombia arranca una semana pasada por agua. El más reciente informe del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales confirma que entre el 16 y el 20 de marzo habrá lluvias en gran parte del país, acompañadas de nubosidad, cambios en los vientos e incluso alteraciones en el oleaje en zonas costeras.

El reporte señala que las precipitaciones se concentrarán principalmente en las regiones Pacífica, Andina y Caribe, aunque no serán constantes todos los días. Habrá jornadas con disminución de lluvias y otras con repuntes marcados, lo que obligará a muchos a no confiarse del cielo despejado de la mañana.

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En ciudades del interior como Bogotá se esperan aguaceros en horas de la tarde, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 21 grados Celsius, un rango habitual para esta época, pero acompañado de mayor sensación de frío por la humedad. 🌫️

Así se comportará el clima día a día

El inicio de la semana trae un leve respiro. Para el lunes se proyecta una reducción en el volumen de lluvias frente a días anteriores, aunque seguirán las precipitaciones en sectores de la región Andina, el Pacífico y la Amazonia.

La situación cambia el martes, cuando se prevé un aumento de lluvias en varias zonas del país. Departamentos como Antioquia, Cundinamarca, Boyacá y Santander aparecerán entre los más afectados, junto con algunos sectores del Caribe.

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A mitad de semana, el miércoles, las precipitaciones disminuirían parcialmente a nivel nacional, pero no desaparecerán del todo. Persistirán en áreas del norte y centro del país, con intervalos de cielo nublado.

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El jueves volvería a intensificarse la lluvia, especialmente en la región Andina y en zonas del Caribe, mientras que el viernes continuarán los aguaceros en la región Andina y la Amazonia, con tiempo más seco en otras partes del territorio.

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Fechas clave del fenómeno

Según el pronóstico oficial, el impacto del frente frío se concentrará entre el miércoles 18 y el jueves 19 de marzo. Durante esos días se espera aumento de vientos en la costa Caribe y lluvias en varios departamentos del país.

El jueves aparece como la jornada más movida, con cielo nublado y precipitaciones en amplios sectores de la región Andina y áreas del Caribe. El miércoles también habrá lluvias, aunque con menor intensidad.



Departamentos con mayor probabilidad de afectación

Los efectos se sentirán principalmente en la región Caribe y en el centro y norte de la región Andina. Entre los departamentos donde se anticipan lluvias y ráfagas de viento están Antioquia, Santander, Magdalena, Cesar y Norte de Santander.

En estas zonas también podrían presentarse variaciones en el oleaje y cambios bruscos del clima a lo largo del día, pasando de momentos soleados a lluvias intensas en cuestión de horas.

El panorama general muestra una semana de clima variable, marcada por la interacción entre este frente frío y las condiciones propias del territorio colombiano. El resultado será un comportamiento atmosférico cambiante, con precipitaciones intermitentes y cielos mayormente nublados en buena parte del país.