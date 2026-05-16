Hermano de Lina Tejeiro habría revelado el género del bebé por un tierno descuido

La noticia del año en el mundo del entretenimiento colombiano ha llegado de la mano de Lina Tejeiro, quien finalmente confirmó que se convertirá en madre por primera vez.

Sin embargo, lo que ha encendido las alarmas de los investigadores digitales no es solo el anuncio, sino un aparente desliz de su hermano, Andrés Tejeiro, quien en medio de la emoción parece haber revelado antes de tiempo el género del bebé que viene en camino.

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Mientras la actriz compartía imágenes de su incipiente barriguita, un comentario de su familiar más cercano se volvió viral en cuestión de minutos, sugiriendo que la familia Tejeiro recibirá muy pronto a un niño.



Todo comenzó cuando Andrés, visiblemente emocionado por su nuevo rol, escribió en una de las publicaciones de su hermana: “Los amo”.

Este uso del pronombre masculino plural fue suficiente para que los seguidores de la empresaria interpretaran que se trata de un varoncito, ya que en español se suele utilizar para referirse a un grupo que incluye al menos un integrante masculino.

Aunque la revelación oficial por parte de la actriz aún no se ha dado, el comentario ya cuenta con miles de interacciones y ha servido para que Andrés también exprese su felicidad absoluta al asegurar: “Por fin seré tío”.

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El anuncio oficial de la maternidad de Lina se dio a través de una producción audiovisual de alta calidad donde se le ve en su faceta más humana y profesional.

En el clip, la actriz reflexiona sobre el significado de traer vida al mundo, asegurando que no quería pasar por esta existencia sin experimentar ese poder transformador.

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Esta nueva etapa ha sido descrita por la propia Lina como un proceso de aprendizaje donde los hijos terminan formando a los padres.

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Con la frase “hoy son dos corazones latiendo dentro de mí”, la actriz cerró las semanas de especulaciones que la rodeaban.

A pesar de los rumores que vinculan al empresario y mánager Daniel Gómez como el posible padre del bebé, la identidad de su pareja se mantiene bajo un aura de misterio, aunque ella ha dado pistas sobre regalos recibidos en fechas especiales.

Las reacciones de sus amigos más cercanos no se hicieron esperar, aportando aún más dinamismo a la conversación digital.

Su gran amiga, la cantante Greeicy Rendón, se mostró conmovida por poder compartir esta etapa de la vida junto a ella, calificándola como la parte más hermosa de la existencia.

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Por otro lado, su madre, Vibiana Tejeiro, le dedicó un mensaje cargado de orgullo, resaltando que cada paso que da su hija deja una huella llena de valentía y amor.

Otras figuras públicas como la presentadora Jessi Cediel y la conductora Tatiana Franko también se sumaron a la ola de felicitaciones, celebrando la bendición que representa este nuevo integrante para la familia de la actriz.