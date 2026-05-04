Revelan fotos de la panza de embarazo de Lina Tejeiro: ¿cuántos meses tiene?

Lina Tejeiro volvió a mover las redes sociales, esta vez con un carrusel de fotos donde deja ver su pancita de embarazo, confirmando aún más la etapa que está viviendo.

La publicación apareció en su cuenta de Instagram, donde suma millones de seguidores, y no pasó desapercibida. En las fotos, la actriz se muestra en diferentes momentos, dejando ver claramente su vientre, lo que rápidamente despertó la curiosidad de sus fans.

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El detalle que más llamó la atención no fue solo la imagen, sino el mensaje que la acompañó. Lina escribió:

“Dijo que lo mejor venía en camino, que entendiera la magia que trae respirar, que saber esperar trae tranquilidad”.



¿Cuántos meses tiene de embarazo Lina Tejeiro?

Esa frase hizo que los comentarios no tardaran en aparecer. Mientras muchos celebraban la noticia, otros comenzaron a hacer cuentas, intentando descifrar cuántos meses de embarazo tendría basándose en lo que se ve en las imágenes.

Las fotos muestran a Lina en un ambiente relajado, sin producciones complejas, lo que hizo que el contenido se sintiera cercano. Aunque ya había confirmado su embarazo previamente, este carrusel terminó reforzando lo evidente.

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Lina Tejeiro confirma su embarazo /Foto: redes sociales

Desde ese anuncio, cada publicación suya se analiza con detalle. En este caso, la forma en que luce su pancita llevó a que los seguidores empezaran a especular sobre el tiempo de gestación, aunque ella no ha dado cifras exactas.

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Otro tema que volvió a aparecer en la conversación es el del padre del bebé. En algunos espacios de entretenimiento se ha mencionado a Daniel Gómez como posible pareja. Sin embargo, hasta ahora, Lina no ha confirmado esa información, por lo que el tema sigue generando comentarios en redes.

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El carrusel se viralizó en cuestión de horas. Likes, comentarios y compartidos no dejaron de crecer, con usuarios reaccionando tanto a las fotos como al mensaje.

Por ahora, lo único claro es lo que ella misma ha mostrado: imágenes, frases y momentos de esta etapa. Los detalles más específicos siguen sin ser revelados, lo que mantiene la expectativa en sus redes.