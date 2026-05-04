¿Tenías un vuelo con Spirit? El paso a paso definitivo para recuperar tu dinero hoy mismo

El panorama aéreo en Colombia ha dado un giro drástico tras el anuncio del cese de operaciones de Spirit Airlines. Si eres uno de los miles de pasajeros con un boleto comprado o un viaje a mitad de camino, es normal sentir incertidumbre.

Sin embargo, existen protocolos de protección al consumidor activados por la Aeronáutica Civil y aerolíneas aliadas para garantizar que no pierdas tu inversión ni te quedes varado.

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¿Qué pasó con Spirit Airlines y mis vuelos?

Desde el 2 de mayo de 2026, la aerolínea suspendió toda actividad comercial debido a su liquidación financiera. Esto significa que ningún vuelo programado despegará. Si tienes un código de reserva, este ya no es válido para abordar, pero es tu prueba principal para iniciar el proceso de recuperación de dinero o reubicación.

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Cómo solicitar el reembolso de tu dinero

La aerolínea ha informado que el proceso de devolución será prioritario para compras directas:



Tarjetas de crédito/débito: Se espera que los reembolsos sean automáticos hacia el medio de pago original. Revisa tu extracto bancario en los próximos 15 días hábiles. Agencias de viaje: Si compraste por plataformas como Despegar o agencias físicas, debes contactar directamente al intermediario. Ellos son los responsables legales de gestionar tu dinero ante la liquidación de la aerolínea. Formulario de Reclamación: Ingresa al Portal de Quejas de la Supertransporte para radicar una denuncia formal si no recibes respuesta en 48 horas.

Cómo solicitar el reembolso de tu dinero- Spirit JOSEPH PREZIOSO/AFP

Plan de Protección: Vuelos de retorno sin costo

Si el cierre te sorprendió fuera de tu ciudad de residencia, existen opciones de "Vuelos de Protección":



Avianca: Ha habilitado sillas sin costo adicional para pasajeros de Spirit con fecha de vuelo inmediata, siempre que haya disponibilidad. Debes presentarte en los módulos de atención de Avianca en el aeropuerto con tu tiquete de Spirit.

Ha habilitado sillas sin costo adicional para pasajeros de Spirit con fecha de vuelo inmediata, siempre que haya disponibilidad. Debes presentarte en los módulos de atención de Avianca en el aeropuerto con tu tiquete de Spirit. Latam y JetBlue: Están ofreciendo tarifas de contingencia (precios reducidos) para quienes demuestren la afectación por el cierre.

Pasos legales si no recibes solución

Si tras intentar los canales digitales no obtienes respuesta, el estado colombiano ofrece estos enlaces de ayuda verídicos:



Aeronáutica Civil: Consulta de estados de vuelos y comunicados oficiales en Aerocivil.gov.co.

Consulta de estados de vuelos y comunicados oficiales en Aerocivil.gov.co. SIC Facilita: Para mediaciones de consumo rápidas a través de la Superintendencia de Industria y Comercio.



Más de 10.000 pasajeros en Colombia son los afectados por el cierre de operaciones de la aerolínea Spirit.



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