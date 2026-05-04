TransMilenio toma decisión con tarjetas TuLlave; serían desactivadas así tengas saldo

TransMilenio, confirmó en los últimos días que tomó la decisión de endurecer sus controles sobre el uso de la tarjeta TuLlave. Tanto es así que se conoció que miles de usuarios podrían enfrentar la desactivación permanente de esta herramienta, debido a algunas condiciones que podrían afectar esto.

De acuerdo con la información proporcionada por TransMilenio y Recaudo Bogotá, existen tres condiciones específicas por las cuales una tarjeta ingresa a la "lista negra" y deja de funcionar definitivamente, sin posibilidad de que haya reembolso en caso de que esta tuviera algún saldo disponible:

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Falta de personalización: La Contraloría de Bogotá aclaró que al no contar con datos personales asociados, el sistema no tiene forma de identificar al dueño de la tarjeta. Inactividad prolongada: Las tarjetas con más de cinco años o más de haber sido expedidas y completen al menos dos años sin ningún tipo de uso son desactivadas. Uso irregular de beneficios: A partir de una nueva regla implementada en 2025, el sistema no tolera inconsistencias como el préstamo o la venta de viajes en tarjetas que cuentan con beneficios, al detectar esto la tarjeta se bloqueará inmediatamente.



¿Qué tipo de tarjetas TuLlave de TransMilenio?

Se conoció que para este 2026, la administración distrital definió la tarifa general para los servicios troncales y zonales en $3.550. Sin embargo, el sistema de TransMilenio cuenta con ocho modalidades de tarjetas diseñadas para diferentes necesidades:

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Tarjeta Básica: No permite transbordos con descuento ni protección de saldo.

No permite transbordos con descuento ni protección de saldo. Tarjeta Plus y Plus Especial: Son tarjetas personalizadas que ofrecen viaje a crédito, descuentos por transbordo y recuperación de saldo en caso de pérdida.

Son tarjetas personalizadas que ofrecen viaje a crédito, descuentos por transbordo y recuperación de saldo en caso de pérdida. Tarjetas con Subsidio: Los beneficiarios del Sisbén (grupos A y B) y los adultos mayores de 62 años pagan una tarifa reducida de $2.500.

Los beneficiarios del Sisbén (grupos A y B) y los adultos mayores de 62 años pagan una tarifa reducida de $2.500. TransMiPass: Los usuarios frecuentes que permite adquirir 65 viajes mensuales por $160.000.

Los usuarios frecuentes que permite adquirir 65 viajes mensuales por $160.000. Tarjeta Híbrida: Plástico bancario con chip para pagos con y sin contacto.

Por otro lado, se conoció que las personas en Bogotá pueden personalizar su tarjeta TuLlave, este proceso se puede realizar en los más de 5.000 puntos físicos de recarga o mediante aplicaciones digitales como Maas App, lo que facilita el trámite y protege la inversión del usuario.

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Gracias a la personalización de la tarjeta de TransMilenio no solo garantiza que, ante un extravío, el saldo pueda ser trasladado a un nuevo plástico, sino que también evita que el usuario caiga en la imposibilidad de reclamo ante la Contraloría o el mismo sistema de transporte.