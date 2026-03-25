VIDEO: indignación por golpiza de vigilantes a colados en estación de TransMilenio

Un video registrado en la estación Pradera de TransMilenio provocó una fuerte reacción en redes sociales, luego de que se difundieran imágenes de un procedimiento adelantado por personal de seguridad frente a varios usuarios dentro del sistema.

En el clip, que rápidamente se volvió viral, se observa a varios vigilantes interviniendo a un grupo de personas en la zona de acceso, cerca de los torniquetes. De acuerdo con las primeras versiones, los involucrados habrían ingresado sin validar su pasaje, lo que habría originado la situación.

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Así habría sido la agresión en TransMilenio a usuarios en la estación Pradera

Las imágenes muestran momentos de tensión en los que el personal de seguridad utiliza bastones para controlar a los usuarios. En medio del procedimiento se presentan empujones, forcejeos y personas intentando salir del lugar, mientras otros testigos reaccionan con gritos ante lo que estaba ocurriendo.



Con el paso de los segundos, la situación escala y algunos de los involucrados son perseguidos dentro de la estación. En el video también se observa cómo varias personas intentan intervenir o pedir que se detenga la agresión en TransMilenio, lo que refleja el nivel de preocupación entre quienes presenciaban la escena.

Uno de los momentos que más ha generado comentarios es cuando uno de los afectados queda en el suelo en medio del procedimiento, lo que incrementó la tensión y provocó múltiples reacciones en redes sociales, donde usuarios cuestionaron la forma en que se desarrollaron los hechos.

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Tras la difusión del video, TransMilenio emitió un pronunciamiento en el que rechazó cualquier situación de agresión dentro del sistema y reiteró la importancia del respeto entre usuarios y personal operativo.

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La entidad también recordó que los equipos de vigilancia cumplen funciones de control para garantizar el adecuado funcionamiento del servicio, aunque no entregó mayores detalles sobre lo ocurrido específicamente en este caso.

Las autoridades no han confirmado si se iniciará algún tipo de revisión frente a lo ocurrido, pero la situación ya puso el foco sobre la necesidad de reforzar protocolos que permitan manejar este tipo de casos sin que escalen a escenarios de alta tensión dentro del sistema de transporte público.

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