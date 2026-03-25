Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
TARJETÓN PRESIDENCIAL 2026
NOELIA CASTILLO RECIBIRÁ LA EUTANASÍA
MUJERES HALLADAS EN BOSA
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Bogotá  / VIDEO: indignación por golpiza de vigilantes a colados en estación de TransMilenio

VIDEO: indignación por golpiza de vigilantes a colados en estación de TransMilenio

Un hecho en una estación del sistema generó momentos de tensión que quedaron en video. Ocurrió durante un control de ingreso y no pasó desapercibido entre los presentes.

Agresión en TransMilenio en la estación Pradera a usuarios
Agresión en TransMilenio
Fotio: captura de video de @pasa_enbogota
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 25 de mar, 2026

Un video registrado en la estación Pradera de TransMilenio provocó una fuerte reacción en redes sociales, luego de que se difundieran imágenes de un procedimiento adelantado por personal de seguridad frente a varios usuarios dentro del sistema.

En el clip, que rápidamente se volvió viral, se observa a varios vigilantes interviniendo a un grupo de personas en la zona de acceso, cerca de los torniquetes. De acuerdo con las primeras versiones, los involucrados habrían ingresado sin validar su pasaje, lo que habría originado la situación.

Puedes leer: Metro de Bogotá abre convocatoria para nombrar estaciones; conoce cómo participar

Así habría sido la agresión en TransMilenio a usuarios en la estación Pradera

Las imágenes muestran momentos de tensión en los que el personal de seguridad utiliza bastones para controlar a los usuarios. En medio del procedimiento se presentan empujones, forcejeos y personas intentando salir del lugar, mientras otros testigos reaccionan con gritos ante lo que estaba ocurriendo.

Te puede interesar

  1. Padre de Jhoana Agreda relata el momento que vivió al enterarse del accidente de su hija en TransMilenio
    Jhoana Agreda, joven que falleció en accidente de TransMilenio
    Foto: Universidad Externado de Colombia
    Bogotá

    Duro relato del padre de la joven atropellada por TransMilenio :“Estaba muy grave”

  2. TransMilenio y persona con quemaduras
    Trabajadora de TransMilenio sufrió graves quemaduras tras impedir que una mujer se colara, imagen de referencia
    Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
    Bogotá

    Trabajadora de TransMilenio sufre graves quemaduras tras impedir que una mujer se colara

Con el paso de los segundos, la situación escala y algunos de los involucrados son perseguidos dentro de la estación. En el video también se observa cómo varias personas intentan intervenir o pedir que se detenga la agresión en TransMilenio, lo que refleja el nivel de preocupación entre quienes presenciaban la escena.

Uno de los momentos que más ha generado comentarios es cuando uno de los afectados queda en el suelo en medio del procedimiento, lo que incrementó la tensión y provocó múltiples reacciones en redes sociales, donde usuarios cuestionaron la forma en que se desarrollaron los hechos.

Te puede interesar

  1. Therians en Transmilenio
    Aparece una camada de Therians en estación de Transmilenio; bolsa para sus necesidades
    Foto: imágenes tomadas de redes sociales
    Virales

    Aparece una camada de Therians en estación de Transmilenio; bolsa para sus necesidades

  2. Pasajes GRATIS de TransMilenio: así puedes saber si eres beneficiario y el monto
    Pasajes GRATIS de TransMilenio: así puedes saber si eres beneficiario y el monto
    Foto: Tomada de TransMilenio
    Bogotá

    Pasajes GRATIS de TransMilenio: así puedes saber si eres beneficiario y el monto

En La Kalle respetamos la sensibilidad de nuestros lectores, por lo que este contenido puede resultar impactante; si decides verlo, puedes hacerlo aquí bajo tu propio criterio.

Publicidad

Tras la difusión del video, TransMilenio emitió un pronunciamiento en el que rechazó cualquier situación de agresión dentro del sistema y reiteró la importancia del respeto entre usuarios y personal operativo.

Puedes leer: Dato clave sobre el día más peligroso en TransMilenio; un robo cada 26 minutos

Publicidad

La entidad también recordó que los equipos de vigilancia cumplen funciones de control para garantizar el adecuado funcionamiento del servicio, aunque no entregó mayores detalles sobre lo ocurrido específicamente en este caso.

Las autoridades no han confirmado si se iniciará algún tipo de revisión frente a lo ocurrido, pero la situación ya puso el foco sobre la necesidad de reforzar protocolos que permitan manejar este tipo de casos sin que escalen a escenarios de alta tensión dentro del sistema de transporte público.

Mira también: Mechoneada en TransMilenio: mujeres se enfrentaron mientras pasajeros las alentaban

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

TransMilenio

Trastornos alimenticios

Video

Bogotá