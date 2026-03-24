Metro de Bogotá abre convocatoria para nombrar estaciones; conoce cómo participar

La Alcaldía de Bogotá y la Empresa Metro de Bogotá lanzaron una convocatoria para que los ciudadanos participen en la elección de nombres de algunas estaciones del sistema. Se trata de las estaciones 3, 4 y 10 de la Línea 1, que todavía no cuentan con un nombre definitivo y podrán ser bautizadas con propuestas de la ciudadanía.

Esta iniciativa busca que el metro refleje la identidad de los barrios y de la ciudad, a través de nombres que tengan significado cultural, histórico o social.

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¿Cómo participar en la elección de nombres para las estaciones del metro?

Si quieres que tu propuesta sea considerada para nombrar las estaciones 3, 4 y 10 del Metro de Bogotá y refleje la identidad y cultura de tu barrio, sigue estos pasos para participar correctamente:



Elige la estación: identifica si tu propuesta corresponde a la estación 3, 4 o 10 del Metro de Bogotá. Define tu propuesta: elige un nombre relacionado con el entorno de la estación, personajes históricos o culturales, o elementos representativos de Bogotá. Envía tu sugerencia por WhatsApp: usa el canal oficial de la Alcaldía Mayor de Bogotá para enviar tu propuesta desde tu teléfono. Envía tu sugerencia por Chatico: accede al asistente virtual “Chatico” desde el sitio web oficial de la Alcaldía, click en el ícono de 'Chatico' y registra tu propuesta. Revisa el plazo: asegúrate de enviar tu sugerencia antes del 24 de abril de 2026, fecha límite para participar.

Campaña ‘Ponle nombre a la estación de tu barrio’ y avances en el Metro de Bogotá

La Empresa Metro de Bogotá impulsa la campaña 'Ponle nombre a la estación de tu barrio', una iniciativa que permite la participación directa de la ciudadanía. La convocatoria hace parte de una estrategia de la Empresa Metro de Bogotá (EMB) y la Alcaldía Mayor para fortalecer la apropiación ciudadana del metro, un proyecto que lleva décadas en planeación en la capital.

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Según un vocero de la EMB, citado por El Tiempo, la iniciativa busca “evitar nombres genéricos y permitir que las estaciones representen la historia y diversidad de cada sector de la ciudad”, lo que también pretende generar una mayor conexión entre los usuarios y el sistema de transporte.

La Línea 1 del Metro de Bogotá contará con 16 estaciones y atravesará varias localidades, con integración a otros sistemas como TransMilenio. El proyecto ya supera el 70 % de avance en su construcción, con trabajos en obras civiles y montaje de infraestructura clave.

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“Estamos avanzando en la instalación de la vía férrea, canaletas, cableado, señalización y sistemas de alimentación de energía”, dijo el vocero de la Empresa Metro de Bogotá.

Según la Empresa Metro de Bogotá, el diseño de las estaciones incorpora principios de arquitectura bioclimática, con el objetivo de integrarse visualmente con el entorno, reducir el impacto urbano y garantizar condiciones de seguridad y confort para los usuarios.

Esta estrategia busca que las estaciones no solo cumplan su función de transporte, sino que también reflejen sostenibilidad, identidad urbana y un diseño pensado en la experiencia de quienes las utilizarán diariamente.

Las estaciones 3, 4 y 10 mantienen nombres provisionales basados en su numeración dentro del proyecto. Estas se ubican en zonas del suroccidente y centro de la ciudad, en localidades como Kennedy y sectores cercanos al centro de Bogotá, donde atenderán a miles de usuarios diariamente.