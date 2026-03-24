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Petro y Duque discuten por accidente del avión Hércules en Putumayo: "Deje de ser tan ruin”

La tragedia aérea que dejó decenas de víctimas generó reacciones enfrentadas entre el presidente y el exmandatario por decisiones pasadas y manejo de la flota militar.

Petro y Duque discuten por accidente del avión Hércules en Putumayo
Petro y Duque discuten por accidente de avión Hércules en Putumayo
Foto: fotomontaje La Kalle, fotos tomadas de AFP
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 24 de mar, 2026

El accidente de un avión militar tipo Hércules en Putumayo, ocurrido el 23 de marzo de 2026, deja más de 60 personas muertas y decenas de heridos, en uno de los siniestros más graves recientes en Colombia, según el Ministerio de Defensa y reportes oficiales.

La aeronave, que transportaba a más de 120 uniformados, se estrelló poco después de despegar en el municipio de Puerto Leguízamo. Las autoridades confirmaron que no hay indicios de ataque armado y que las causas del accidente continúan bajo investigación.

Puedes leer: La hipótesis que toma fuerza en accidente de avión Hércules en Putumayo; ocurrió al despegar

En medio del impacto nacional por la tragedia, el hecho generó un fuerte cruce político entre el presidente Gustavo Petro y el expresidente Iván Duque.

¿Qué dijo Gustavo Petro tras el accidente del avión Hércules en Putumayo?

Tras conocerse el accidente, el presidente Petro publicó mensajes en los que señaló directamente decisiones tomadas en el gobierno anterior sobre la adquisición de la aeronave. “Hay que averiguar quién fue el contratista y por qué se le ocurrió a Duque comprar una chatarra”, escribió el mandatario en redes sociales, en referencia al avión accidentado.

Además, agregó: “Un país no se defiende con chatarra”, cuestionando el estado del equipo militar y planteando la necesidad de revisar los procesos de compra.

El jefe de Estado también expresó su pesar por las víctimas: “Siento mucho dolor por los hijos perdidos”, en un mensaje dirigido a las familias de los militares fallecidos.

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    Aparece otro video del avión Hércules accidentado
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    Aparece otro video del avión Hércules accidentado en el momento del despegue

Sus declaraciones abrieron un debate sobre el origen de la aeronave, que había sido incorporada a la flota durante el gobierno anterior como parte de acuerdos internacionales.

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Las palabras del presidente generaron una reacción inmediata del expresidente Iván Duque, quien rechazó los señalamientos y criticó el uso político del accidente.

“Deje de ser tan ruin y de hacer política con tragedias”, respondió Duque, en un mensaje público dirigido a Petro. El exmandatario insistió en que la prioridad debía ser esclarecer las causas del accidente y atender a las víctimas, en lugar de entrar en confrontaciones políticas.

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Puedes ver: Este era el avión Hércules FAC 1016 que se accidentó en Putumayo: historia y antecedentes

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El cruce de declaraciones elevó la tensión entre ambos líderes y trasladó el debate hacia la gestión de los equipos militares en Colombia. La tragedia también reactivó cuestionamientos sobre el estado de la flota aérea militar y su mantenimiento.

Desde distintos sectores, se han planteado dudas sobre la inversión en defensa, las condiciones de las aeronaves y los procesos de modernización. Incluso exfuncionarios han señalado posibles fallas en mantenimiento y operación.

Al mismo tiempo, el Gobierno defiende la necesidad de renovar equipos y revisar contratos, mientras la oposición insiste en que las responsabilidades deben asumirse en el presente.

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Hasta el momento, las autoridades no confirman las causas del accidente. La aeronave, un Lockheed C-130 Hércules, contaba con certificación de vuelo y recibió mantenimiento en años recientes, según reportes oficiales.Las investigaciones continúan para determinar qué provocó la caída del avión, mientras equipos técnicos analizan los restos y recopilan información.

Mira también: GUSTAVO PETRO se pronuncia tras ACCIDENTE del avión HÉRCULES: "Compraron una CHATARRA y se Cayó"

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