Avión Hércules con más de 100 soldados se accidentó en Putumayo; lista de víctimas

En la mañana de este lunes 23 de marzo, Colombia se estremece con la noticia de un grave siniestro aéreo en el departamento de Putumayo. Un avión tipo Hércules de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), que cumplía labores de transporte de tropas, sufrió un accidente en cercanías al municipio de Puerto Leguízamo.

La aeronave, según reportes preliminares, transportaba a un contingente de aproximadamente 110 soldados pertenecientes a dos pelotones del Ejército Nacional.

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La emergencia se reportó alrededor de las 9:00 a.m. Las primeras versiones indican que el siniestro ocurrió en momentos en que la aeronave realizaba maniobras de despegue con destino a Puerto Asís. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, confirmó a través de sus redes sociales que unidades militares ya se encuentran en la zona del impacto, ubicada a unos 3 kilómetros del casco urbano de Puerto Leguízamo.

Listado de fallecidos y sobrevivientes (Actualización constante)

Debido a la magnitud del accidente y a que las labores de rescate siguen en curso en una zona de difícil acceso, no existe aún un listado oficial con los nombres de los fallecidos.

Las Fuerzas Militares y el Ministerio de Defensa han solicitado prudencia a la opinión pública mientras se notifican formalmente a los familiares de los uniformados.

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Sin embargo, el reporte preliminar de las autoridades en la zona es el siguiente:



Soldados a bordo: 110 uniformados (dos pelotones).

110 uniformados (dos pelotones). Personas rescatadas con vida: Al menos 20 soldados han sido evacuados y reciben atención médica.

Al menos 20 soldados han sido evacuados y reciben atención médica. Víctimas mortales: Cifra por confirmar oficialmente por Medicina Legal y el Ejército Nacional.

(Nota al lector: Este espacio será alimentado con los nombres de los militares afectados tan pronto las fuentes oficiales publiquen el boletín de prensa).

Lista de la tripulación al mando del avión Hércules:

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Cabina de mando:



Mayor Jaime Alexánder Fernández Camargo (comandante de la aeronave)

Teniente Jhonier Albeiro Rodríguez Jiménez (primer copiloto)

Subteniente Julián David González Herrera (segundo copiloto)

Personal técnico y de apoyo:



Natalia Rojas Velandia

Jhonathan Stid Pinzón Reyes

Javier Fernando Méndez Torres

Carlos Augusto Villa Sánchez

Valentina Lozano Castañeda

Albeiro Malaver Rivero

Juan Pablo Amador Pinilla

Melqui Alejandro Rodríguez Pulecio

Avión Hércules se accidenta en Putumayo

Detalles del accidente en Puerto Leguízamo

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, explicó que el siniestro ocurrió durante la fase crítica del despegue.

"La aeronave, al parecer, colisionó cuando intentaba elevarse de la pista", señaló el funcionario. No obstante, existen versiones encontradas de testigos en la zona que sugieren que el avión alcanzó a estar en el aire pocos minutos antes de desplomarse.

Equipos especializados en búsqueda y rescate, junto con personal de sanidad militar, han intensificado las operaciones en el perímetro de seguridad establecido.

La prioridad actual es el traslado de los heridos a centros asistenciales de mayor complejidad en Putumayo y, de ser necesario, hacia la ciudad de Bogotá mediante ambulancias aéreas.

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Por su parte, la Aeronáutica Civil y una comisión inspectora de la Fuerza Aérea Colombiana se desplazan al lugar para iniciar las investigaciones técnicas que permitan determinar si el accidente del Hércules se debió a fallas mecánicas, condiciones climáticas adversas en la región amazónica o un error humano.

Este accidente representa uno de los golpes más duros para las Fuerzas Militares en los últimos años, dada la cantidad de personal que se movilizaba en un solo vuelo de apoyo logístico.

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Se espera que en las próximas horas se emita un comunicado conjunto entre el Ejército y la FAC con el primer listado de heridos identificados.