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Alias 'El Viejo' confiesa quién dio la orden de quitarle la vida a Miguel Uribe Turbay

Conoce los detalles de la confesión de alias 'El Viejo' sobre el caso de Miguel Uribe Turbay. Vínculos de la Segunda Marquetalia e Iván Márquez.

Orden de quitar la vida a Miguel Uribe Turbay
Orden de quitar la vida a Miguel Uribe Turbay
/Foto: Facebook Miguel Uribe
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 21 de mar, 2026

El panorama judicial en Colombia ha dado un giro drástico tras las recientes declaraciones de Simeone Pérez Marroquín, conocido bajo el alias de 'El Viejo'. En una serie de testimonios que han sacudido los cimientos de la política nacional, el procesado ha revelado detalles inéditos sobre los autores intelectuales detrás del magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay, ocurrido en 2025.

Puedes leer: Inquietante confesión de quien habría financiado el ataque a Miguel Uribe: "Tomé una foto”

Según la confesión, el plan no fue un acto aislado, sino una operación de alta precisión orquestada desde las cúpulas de las disidencias.

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La confesión de alias 'El Viejo': El nexo con la Segunda Marquetalia)

Alias 'El Viejo', una pieza clave en la logística criminal del atentado, decidió romper su silencio ante la Fiscalía General de la Nación. Durante las audiencias de colaboración, Pérez Marroquín aseguró bajo gravedad de juramento que la orden directa para acabar con la vida del líder opositor provino de la Segunda Marquetalia.

Este grupo armado, conformado por desertores del proceso de paz, habría fijado a Miguel Uribe como un "objetivo de alto valor" debido a su postura crítica y su influencia en la política de seguridad del país.

La confesión señala que la operación fue financiada con recursos provenientes del narcotráfico y actividades ilícitas en zonas fronterizas.

Confesión del pago y los reposables detrás del caso de Miguel Uribe
Miguel Uribe, precandidato
Foto: Senado de La República de Colombia

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Iván Márquez: El nombre detrás de la orden

Uno de los puntos más críticos del testimonio de Simeone Pérez es el señalamiento directo contra Iván Márquez. Según 'El Viejo', Márquez no solo estaba al tanto del plan, sino que habría validado la ejecución del atentado como parte de una estrategia de desestabilización política.

Esta revelación pone en jaque las versiones previas que apuntaban a delincuencia común. El testimonio detalla reuniones en campamentos clandestinos donde se discutieron los movimientos del senador, sus esquemas de seguridad y el momento exacto para interceptarlo.

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Detalles del plan y ejecución del magnicidio

La narrativa de alias 'El Viejo' describe un plan de seguimiento que duró meses. Los sicarios involucrados habrían recibido entrenamiento específico y armamento de largo alcance para asegurar el éxito del ataque.

Se menciona además la participación de alias 'Yako' y otros intermediarios que sirvieron de puente entre la cúpula de la Segunda Marquetalia y los ejecutores materiales en la ciudad.

Puedes leer: Así se habría coordinado el ataque contra Miguel Uribe: “Hermano, llegó la hora cero”

El impacto de estas declaraciones ha generado una reacción inmediata de la familia de Miguel Uribe Turbay. Su padre, Miguel Uribe Londoño, ha exigido que no se detengan las capturas y que el Estado colombiano presione a nivel internacional para capturar a los líderes disidentes que se refugian en territorio extranjero.

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