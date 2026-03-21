Así se habría coordinado el ataque contra Miguel Uribe: “Hermano, llegó la hora cero”

Nuevas revelaciones sobre el caso que involucra a Miguel Uribe Turbay han generado impacto en el país, luego de conocerse detalles del testimonio de uno de los implicados en la planeación del ataque.

La información permite reconstruir cómo se habría organizado el hecho cuando el dirigente político era precandidato presidencial.

Puedes leer:Impactante avance en caso Miguel Uribe; descubren quién pagó por acabar con su vida



¿Cómo se planeo el ataque contra Miguel Uribe Trubay?

Según el testimonio de Simeón Pérez Marroquín difudido por Semana, conocido como alias ‘el Viejo’, quien fue condenado a 22 años de prisión, la orden del ataque habría provenido de la estructura armada conocida como la Segunda Marquetalia. En su declaración ante la Fiscalía, el implicado entregó detalles sobre varios momentos clave que hacen parte de la investigación.



De acuerdo con su versión, la instrucción habría sido transmitida por alias ‘Zarco Aldinever’, identificado como José Manuel Sierra, quien sería cercano a Iván Márquez. Marroquín indicó que conoció al presunto emisario en una reunión en la que se le habría confirmado la misión.



Uno de los puntos que marcó el inicio del plan fue una llamada en la que un contacto le dijo: “Hermano, llegó la hora cero”. A partir de ese momento, comenzaron los seguimientos al entonces precandidato, incluyendo visitas a eventos públicos para observar sus rutinas, condiciones de seguridad y posibles puntos vulnerables.

Alias ‘el Viejo’ relató que asistió a uno de estos encuentros sin levantar sospechas. En medio del público, logró acercarse al político y tomarle una fotografía, la cual habría sido utilizada como parte del reconocimiento previo. Ese material, según su declaración, fue entregado posteriormente a otros involucrados.

Las autoridades han señalado que esa información habría llegado a otras personas que tendrían un papel clave en la ejecución del plan, incluyendo el reclutamiento de un menor de edad que finalmente disparó contra el dirigente.

Publicidad

El testimonio también indica que el hecho no se concretó en un primer intento. Inicialmente, se habría previsto una acción en la localidad de Engativá, pero el político no asistió al evento, lo que llevó a posponer la operación.

Puedes leer: Vidente habla sobre qué pasó con Miguel Uribe luego de morir; análisis espiritual

Publicidad

Días después, el plan se habría reactivado en otro punto de la ciudad, donde se realizó un nuevo reconocimiento del lugar y se definieron aspectos logísticos.

En esa etapa, según el relato, otra persona identificada como Katherine habría sido la encargada de transportar el arma utilizada. Minutos antes de lo ocurrido, los implicados habrían sostenido una comunicación para ultimar detalles, incluyendo aspectos técnicos del arma, antes de dar la orden final.

Tras los hechos, alias ‘el Viejo’ aseguró que recibió una llamada en la que le confirmaron que "la vuelta" ya estaba hecha. Posteriormente, surgieron tensiones entre los involucrados al conocerse que el resultado inicial no había sido el esperado, lo que generó preocupación frente a los acuerdos establecidos.

Mira también: Impactante avance en caso Miguel Uribe; descubren quién pagó por acabar con su vida