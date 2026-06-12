"El implante me estaba llegando al nervio": Nanis Ochoa y el drama detrás de sus cirugías

Durante una entrevista Nanis Ochoa decidió revelar los problemas que vivé tras el complejo cuadro médico que atraviesa en la actualidad a causa de haberse realizado una cirugía reconstructiva para corregir una secuela de su adolescencia.

La creadora de contenido habló de como haberse sometido a este procedimiento médico transformó su vida un desafío por el cual ingreso al quirófano tres veces consecutivas, la artista aclaró que su situación no responde a una cirugía estética actual, sino a una "urgencia funcional" que ponía en riesgo su salud a largo plazo.

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Según Daniela este sufrimiento la acompaña desde que era una adolescente, cuando aun se estaba desarrollando, indica que su maxilar inferior no evolucionó de la manera correcta y aunque se sometió a tratamientos de ortodoncia convencional con el fin de corregir la proyección de su mentón, no fueron suficiente.



El complejo proceso de reconstrucción facial de Nanis Ochoa

Debido a la falta de resultados, cuando la actriz tenía apenas 14 años, su familia tomó la decisión de colocarle un implante de silicona, una solución común para la época que al día de hoy le ocasionó un desgaste severo y silencioso en la estructura ósea subyacente.

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El caso se volvió grave cuando se realizaron unos estudios médicos en donde se reveló que el material sintético había erosionado el hueso de manera crítica. "Este implante lo que hizo fue comerme el hueso y ya me estaba llegando al nervio" afirmó la creadora de contenido.

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Esta situación le generó graves complicaciones cotidianas; algunos de los problemas presentados fueron la dificultad para tragar (deglución), episodios de ahogo y ronquidos prolongados, todos derivados de una deficiente oxigenación por la mala posición de sus estructuras faciales.

Ante los hallazgos en las tomografías, un especialista en cirugía maxilofacial dictaminó la necesidad inmediata de una cirugía ortognática. El objetivo era reposicionar los maxilares para restablecer la simetría facial y optimizar funciones vitales como la masticación y la respiración.

Por lo tanto, el 24 de noviembre de 2025, la actriz se realizó su primera intervención; aunque parecía haber tenido éxito, no fue así. Durante su proceso de recuperación, manifestó una asimetría debido a la fractura de las placas de fijación en el lado derecho de su rostro.

A inicios de 2026, Ochoa regresó al hospital para corregir esta fractura, pero durante el nuevo procedimiento se presentó una complicación adicional: las placas del lado izquierdo también cedieron. Este desplazamiento estructural obligó a los médicos a realizar una tercera cirugía de reconstrucción inmediata, utilizando en esta ocasión material de alta resistencia para garantizar la estabilidad definitiva de su rostro.

Más allá del dolor físico, Ochoa enfatizó en el impacto emocional que ha sufrido debido a las críticas en redes sociales: “Yo lo hice por temas de salud, la gente dice que fue por vanidad”; la empresaria tuvo que buscar apoyo en psicología y psiquiatría para lidiar con el golpe a su imagen pública y su bienestar mental.

Actualmente, la actriz mantiene una actitud optimista, notando una evolución favorable en la alineación de su rostro y confiando en que esta última intervención sea el cierre definitivo de este traumático capítulo.

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