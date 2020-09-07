La Kalle Nanis Ochoa
Juan Pablo Navarrete destapó la verdad de su relación con Nanis Ochoa; ¿se reconciliaron?
En Cantante de música popular, en una reciente entrevista se refirió a Nani Ochoa y lanzó algunas declaraciones sobre su romance con la actriz; dejó a sus seguidores en shock.
La verdad sobre polémico beso de Nanis Ochoa con un hombre diferente a su esposo
Un polémico momento se vivió en pleno programa cuando fue revelada una foto sobre una supuesta infidelidad de la presentadora quien reaccionó mostrándose indignada y renunció en vivo.
VIDEO: Nanis Ochoa explota en pleno programa en vivo y renuncia tras ser boleteada
La modelo, que se estrenaba como presentadora, no aguantó ser expuesta como infiel por sus propios compañeros y les 'cantó la tabla' en pleno programa en el que además renunció asegurando que se sintió irrespetada.
Revelan video de Nanis Ochoa intentando huir de su pareja, ¿le estaba pegando?
El polémico video evidencia una tensa situación entre la pareja y de la que usuarios aseguran que hubo agresión física y que por eso la modelo gritaba pidiendo que la dejara salir.
Nanis Ochoa baila junto a Pipe Bueno y algo en sus nalgas llamó toda la atención
La modelo estuvo celebrando el cumpleaños del cantante en un yate en Cartagena.
Ni rastros del embarazo: tras complicado proceso maternal, Nanis Ochoa mostró su cuerpo al natural
Al parecer ella y su familia ya están mucho mejor luego de atravesar una dura situación con la bebé.
Emotivo encuentro: tras varios días de estar en una UCI, Nanis Ochoa por fin conoce a su bebé
La modelo fue a visitarla hasta la incubadora y, entre el llanto y la felicidad, logró verla.
Con emotivo mensaje, Nanis Ochoa anunció que ya está en casa al lado de su hija y esposo
La modelo compartió una galería en la que aparece abrazada con su hija mayor, sin embargo la bebé continúa hospitalizada en la UCI.
"Me dio preeclampsia severa, síndrome de hellp y código rojo en mi cesárea": Nanis Ochoa
La modelo tuvo que ser sometida a transfusiones de sangre y se encuentra hospitalizada, mientras que su hija prematura está en la UCI.
Nanis Ochoa sigue hospitalizada y completa cuatro días en la Unidad de Cuidados Intensivos
Su estado de salud no es el mejor luego de tener un complicado parto.