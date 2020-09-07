Publicidad

VIDEO MURIÓ MIGUEL URIBE
MURIÓ MIGUEL URIBE
CASO HAROLD AROCA
HORÓSCOPO
La Kalle  / Nanis Ochoa

Nanis Ochoa

  • Juan Pablo Navarrete habló de Nanis Ochoa en una entrevista; ¿se reconciliaron?
    Nanis Ochoa, actriz y Juan Pablo Navarrete, cantante
    Foto: Instagram @nanis8a
    Farándula

    Juan Pablo Navarrete destapó la verdad de su relación con Nanis Ochoa; ¿se reconciliaron?

    En Cantante de música popular, en una reciente entrevista se refirió a Nani Ochoa y lanzó algunas declaraciones sobre su romance con la actriz; dejó a sus seguidores en shock.

  • 20902_Foto: Nanis Ochoa / Instagram
    "¿Muñeca, de qué juguetería se escapó?" Piropean a Nanis Ochoa en bikini rojo
    Foto: Nanis Ochoa / Instagram
    Farándula

    La verdad sobre polémico beso de Nanis Ochoa con un hombre diferente a su esposo

    Un polémico momento se vivió en pleno programa cuando fue revelada una foto sobre una supuesta infidelidad de la presentadora quien reaccionó mostrándose indignada y renunció en vivo.

  • Nanis Ochoa.jpg
    Nanis Ochoa
    / FOTO: Tomada de Instagram
    Farándula

    VIDEO: Nanis Ochoa explota en pleno programa en vivo y renuncia tras ser boleteada

    La modelo, que se estrenaba como presentadora, no aguantó ser expuesta como infiel por sus propios compañeros y les 'cantó la tabla' en pleno programa en el que además renunció asegurando que se sintió irrespetada.

  • 10118_La Kalle. Nanis Ochoa en baby doll / Foto: Instagram
    ¡Se pasa de buena! Nanis Ochoa en bikini dio hermoso espectáculo desde su balcón
    La Kalle. Nanis Ochoa en baby doll / Foto: Instagram
    Farándula

    Revelan video de Nanis Ochoa intentando huir de su pareja, ¿le estaba pegando?

    El polémico video evidencia una tensa situación entre la pareja y de la que usuarios aseguran que hubo agresión física y que por eso la modelo gritaba pidiendo que la dejara salir.

  • Nanis Ochoa, modelo colombiana
    Nanis Ochoa, modelo colombiana
    /Foto: Instagram @nanis8a
    Farándula

    Nanis Ochoa baila junto a Pipe Bueno y algo en sus nalgas llamó toda la atención

    La modelo estuvo celebrando el cumpleaños del cantante en un yate en Cartagena.

  • Nanis Ochoa
    Nanis Ochoa
    / Foto: Instagram
    Farándula

    Ni rastros del embarazo: tras complicado proceso maternal, Nanis Ochoa mostró su cuerpo al natural

    Al parecer ella y su familia ya están mucho mejor luego de atravesar una dura situación con la bebé.

  • Nanis Ochoa
    Nanis Ochoa
    / Foto: Instagram
    Farándula

    Emotivo encuentro: tras varios días de estar en una UCI, Nanis Ochoa por fin conoce a su bebé

    La modelo fue a visitarla hasta la incubadora y, entre el llanto y la felicidad, logró verla.

  • 24939_Nanis Ochoa // FOTO: Instagram
    Es oficial, Nanis Ochoa presumió su barriguita y está a la espera de una hermosa niña
    Nanis Ochoa // FOTO: Instagram
    Farándula

    Con emotivo mensaje, Nanis Ochoa anunció que ya está en casa al lado de su hija y esposo

    La modelo compartió una galería en la que aparece abrazada con su hija mayor, sin embargo la bebé continúa hospitalizada en la UCI.

  • 19943_Foto: Nanis Ochoa / Instagram
    "Tremenda potra", le dicen a Nanis Ochoa por sensuales fotos en una finca
    Foto: Nanis Ochoa / Instagram
    Farándula

    "Me dio preeclampsia severa, síndrome de hellp y código rojo en mi cesárea": Nanis Ochoa

    La modelo tuvo que ser sometida a transfusiones de sangre y se encuentra hospitalizada, mientras que su hija prematura está en la UCI.

  • 24939_Nanis Ochoa // FOTO: Instagram
    Es oficial, Nanis Ochoa presumió su barriguita y está a la espera de una hermosa niña
    Nanis Ochoa // FOTO: Instagram
    Farándula

    Nanis Ochoa sigue hospitalizada y completa cuatro días en la Unidad de Cuidados Intensivos

    Su estado de salud no es el mejor luego de tener un complicado parto.

