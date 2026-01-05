Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Internacional  / Hallan el cuerpo de reconocido exfutbolista tras días de búsqueda por naufragio

Hallan el cuerpo de reconocido exfutbolista tras días de búsqueda por naufragio

Las autoridades locales confirmaron la identidad del exfutbolista y entrenador español, mientras continúan las labores de búsqueda de otros familiares.

Fernando Martín Carreras, exfutbolista fallecido
Encuentran el cuerpo del exfutbolista Fernando Martín Carreras en Indonesia
Foto: redes sociales, @idextratime
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 5 de ene, 2026

El mundo del fútbol vive momentos de dolor tras la confirmación del hallazgo del cuerpo de Fernando Martín Carreras, exfutbolista español y entrenador del equipo femenino B del Valencia Club de Fútbol, luego del naufragio de un barco turístico en Indonesia.

La recuperación de sus restos representa un avance dentro de las labores de búsqueda que se desarrollaron tras el accidente, en el que varias personas quedaron desaparecidas desde finales de diciembre.

Autoridades de Indonesia, encargadas del operativo de rescate, confirmaron que el cuerpo localizado corresponde a Martín Carreras mediante comparaciones forenses de pertenencias personales y características físicas como estatura y rasgos distintivos.

Familiares presentes en Labuan Bajo verificaron la identificación junto con especialistas y representantes diplomáticos.

Autoridades mantienen labores de búsqueda luego del accidente en Indonesia

El incidente ocurrió el 26 de diciembre, cuando el barco turístico en el que viajaban Martín Carreras y su familia naufragó en aguas cercanas a la isla de Padar, en el archipiélago de Komodo, una zona turística conocida por su belleza natural y sus corrientes fuertes.

Asimismo, equipos de búsqueda y rescate, incluidos buzos y tecnología sonar, trabajaron durante días para localizar a las personas desaparecidas.

Publicidad

Además del cuerpo de Martín, las autoridades ya recuperaron el de una niña. Mientras tanto, los equipos de rescate mantienen las labores de búsqueda para dar con el paradero de dos menores de edad que siguen desaparecidos.

Publicidad

¿Quién era Fernando Martín Carreras?

Fernando Martín Carreras fue conocido en el fútbol español tanto por su trayectoria como jugador como por su labor técnica.

Tras retirarse del fútbol profesional en 2016, continuó su carrera en el ámbito del entrenamiento y llegó a dirigir el equipo femenino B del Valencia CF, participando en el desarrollo de talentos jóvenes dentro de la disciplina.

Su desaparición conmovió al deporte internacional, y la confirmación de su muerte generó reacciones de clubes, excompañeros y aficionados que recordaron su legado tanto dentro como fuera de las canchas.

La noticia del hallazgo provocó mensajes de condolencias desde distintas partes del mundo futbolístico. Equipos como el Real Madrid y otros clubes compartieron palabras de solidaridad hacia la familia y recordaron el trabajo de Martín Carreras en el fútbol femenino.

Por otro lado, las labores de rescate continúan, con las autoridades ampliando el operativo para tratar de localizar a los dos niños que aún permanecen desaparecidos tras la tragedia.

Publicidad

Además, expertos destacan que el accidente también pone en relieve la importancia de mantener protocolos de seguridad estrictos en actividades turísticas, especialmente en áreas remotas que, aunque populares entre viajeros, pueden presentar riesgos mayores por sus corrientes y condiciones naturales.

La comunidad del fútbol, los seguidores del Valencia CF y el público general lamentan la pérdida de Martín Carreras y esperan que las operaciones de búsqueda puedan traer respuestas para las familias aún afectadas por este suceso.

Publicidad

