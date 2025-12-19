Publicidad

Reconocido piloto de NASCAR y su familia fallecen en accidente aéreo; hay video

Reconocido piloto de NASCAR y su familia fallecen en accidente aéreo; hay video

El mundo del deporte motor se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento del expiloto y su familia en un accidente aéreo.

Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 19 de dic, 2025

El mundo del automotor se encuentra conmocionado tras confirmarse la muerte del expiloto Greg Biffle, quien perdió la vida junto a su familia en un trágico accidente aéreo ocurrido en Estados Unidos. El siniestro tuvo lugar el jueves 18 de diciembre de 2025 por la mañana.

Se conoció que el accidente se presentó en el Aeropuerto Regional de Statesville, ubicado en Carolina del Norte, cuando la aeronave en la que viajaban intentaba realizar una maniobra de aterrizaje, pero terminó sufriendo inconvenientes.

Puedes leer: Reconocido influencer fue hallado sin vida en su casa y dejó oscuro mensaje: ¿fue premonitorio?

Los reportes de la Patrulla de Carreteras del Estado, informaron que el avión, un Cessna C550 de negocios presuntamente propiedad de la compañía de Biffle, acababa de despegar, pero dio la vuelta para intentar aterrizar de emergencia antes de estrellarse alrededor de las 10:20 a.m.

Por lo cual, el impacto provocó un gran incendio que consumió la aeronave casi de inmediato, pese a que los servicios de emergencia llegaron rápido al lugar del accidente, se confirmó que no hubo sobrevivientes entre las siete personas que se encontraban a bordo.

Una de las primeras hipótesis que se maneja es por problemas en el clima, esto al momento de realizar el despegue del vehículo. Las autoridades y allegados confirmaron el fallecimiento de su esposa, Cristina Grossu Biffle, y sus dos hijos, Emma y Ryder.

¿Quién fue Greg Biffle?

Recordemos que Greg Biffle nació el 23 de diciembre de 1969 en Vancouver, Washington, y dedicó su vida a forjar una carrera excepcional en las pistas. Tanto es así que a lo largo de su tiempo como piloto activo de NASCAR consiguió logros como:

  • Campeón de la NASCAR Busch Series en 2002.
  •  Campeón de la Craftsman Truck Series en el año 2000.
  • 19 victorias en la prestigiosa NASCAR Cup Series.
  • Reconocido en 2023 como uno de los 75 mejores pilotos de la historia de la NASCAR

Puedes leer: Hallan cuerpo sin vida de cantante nominado al Grammy; estaba en su casa

De igual forma, Biffle era admirado por su incansable trabajo humanitario tras su retiro, lo que le valió el respeto y cariño de colegas y aficionados. Años atrás, en 2011, había salido ileso de otro incidente aéreo gracias a una maniobra heroica de sus pilotos, un evento que él mismo calificó en su momento como un milagro.

¿Cómo despidieron a Greg Biffle?

La Administración Federal de Aviación (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) asumieron la investigación para conocer las causas del siniestro. El aeropuerto permaneció cerrado para permitir el levantamiento de escombros y las labores de peritaje.

Las reacciones no se hicieron esperar. El legislador Richard Hudson, amigo personal de la familia, se mostró devastado por la pérdida de personas que "vivían su vida centrados en ayudar a los demás". 

Por su parte,NASCAR emitió un comunicado expresando su más sentido pésame por la pérdida de uno de sus pilotos más icónicos.

