Fallece voluptuosa influencer adicta a procedimientos estéticos; cayó de noveno piso

La comunidad de las redes sociales se encuentra de luto tras el fallecimiento de la influencer Mary Magdalene, conocida por su adicción a los procedimientos estéticos y su arte corporal extremo. La mujer, de 33 años, perdió la vida el 9 de diciembre en Tailandia, al caer desde el noveno piso de un edificio, por lo cual, esto se encuentra en investigación por las autoridades locales.

Mary Magdalene o también conocida como Denise Ivonne Jarvis Góngora era una modelo y artista de origen mexicano-canadiense, quien alcanzó la notoriedad en las plataformas digitales debido a las constantes y radicales modificaciones a su cuerpo, acumulando más de cien mil seguidores en Instagram.

Sin embargo, su fama se dió a partir de la controversia generada por sus "dramáticas cirugías" y la transformación física a la que se sometió durante los últimos años. Entre los procedimientos estéticos extremos más conocidos se encuentran el aumento de busto que salió mal ya que se realizó por un dentista.



Otras cirugías que se sometió Mary fueron una reducción de abdomen, el levantamiento de cejas, el perfilamiento de nariz, el aumento de labios con bótox y la modificación de sus ojos para lograr una apariencia felina. Sin embargo, a lo largo de su vida, estas intervenciones afectaron seriamente su salud y pusieron su vida en riesgo en más de una ocasión.

¿Qué se conoció del fallecimiento de Mary Magdalene?

Mary Magdalene falleció tras caer desde el balcón del noveno piso del hotel Patong, en la isla de Phuket, Tailandia. Su cuerpo fue descubierto en el estacionamiento del Patong Tower alrededor de la 1:50 p.m. por empleados del lugar, quienes alertaron de inmediato a la Policía.

Tras el hallazgo, el cuerpo de Mary fue trasladado al Hospital Vachira Phuket para la realización de una autopsia completa. El capitán Channarong Prakongkuea, de la comisaría de Patong, confirmó que la policía sigue averiguando las circunstancias que rodean el incidente.

Adicionalmente, en la escena, se encontró un par de sandalias en la novena planta que se presume pertenecían a la influencer. Pese a esto, las autoridades determinan oficialmente si la caída fue accidental o voluntaria, solo se sabe que la influencer iba a abandonar el hotel el 10 de diciembre.

La noticia fue confirmada por su hermano menor, Iván, a través de Instagram. En su emotivo mensaje, Iván se despidió, escribiendo: “Tú entendías a todos, pero nadie te entendía a ti. El mundo no fue amable contigo. Debiste sentirte tan increíblemente sola”.

Horas antes de su deceso, Mary Magdalene compartió una publicación en redes que resultó ser un mensaje premonitorio para muchos usuarios. Incluía una imagen relacionada con la escena final de la película The Truman Show, acompañada de la icónica frase: “Y en caso de que no te vea, buenas tardes, buenas noches y hasta mañana”.

