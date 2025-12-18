Una escena de caos se vivió el pasado 14 de diciembre durante una celebración pública de Hanukkah, en Australia en donde dejó un saldo de al menos 16 personas fallecidas y más de 40 heridas. El hecho fue atribuido a dos hombres armados, quienes eran padre e hijo.

El ataque que conmocionó a Australia, se confirmaron que entre las víctimas hay una niña de diez años, dos rabinos, un ciudadano francés y un sobreviviente del Holocausto que falleció protegiendo a su esposa.

Situación que generó mucho caos mientras se escuchaban los tiros en la tarde en Bondi, una playa de Australia, esto donde muchas personas corrían y buscaban refugio, mientras las autoridades trataban de controlar la situación. Pero, también dejó una escena conmovedora.



Mientras sucedía esto, un perro permaneció inmóvil, firme junto al cuerpo sin vida de su dueño, en donde este no ladró, no huyó, simplemente esperando lo que sucedía a su alrededor, imagen que rápidamente fue compartida y viralizada por las redes sociales.

Por lo cual, el protagonista inesperado de esta historia es Maui, un perro de montaña bernés que, según muestran las imágenes, se quedó haciendo guardia con su dueño luego de que este fuera abatido durante el tiroteo en las inmediaciones de Bondi Beach. El video fue divulgado en redes sociales y le ha dado la vuelta al mundo.

¡Hasta el final! Perrito permaneció junto al cuerpo de su dueño tras un tiroteo Foto: imagen tomada de redes sociales

¿Qué ocurrió con Maui en Australia?

Durante las imágenes muestran al perro primero corriendo desesperado por el parque, desorientado por el estruendo de los disparos y luego regresa donde se encuentra su compañero. Allí, decidió quedarse de pie, como si intentará protegerlo o acompañarlo en sus últimos momentos.

The Sun, explicó que el dueño del perro, fue descrito como “un alma gentil”, esto mientras que otros medios señalaron que el hombre paseaba a sus perros junto a su esposa, cuando comenzó el ataque. Sumado a esto, explicaron que un caniche blanco que los acompañaba resultó ileso.

Horas después, se confirmó que el dueño de Maui había fallecido en la situación y que el perro logró ser rescatado y entregado a la familia de la víctima gracias al apoyo de ciudadanos y organizaciones comunitarias.

“Afortunadamente, acabamos de recibir la confirmación de que los perros de las víctimas están a salvo”, señaló Arthur and Co. Pet Detectives en una publicación en Facebook, en la que también calificaron lo ocurrido como “una tragedia que desafía toda creencia”.