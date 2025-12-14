Perrito es abandonado en una caja con desgarradora carta: “No tengo otra opción”

La historia de Tangi, una perrita de carácter dócil, conmovió redes sociales tras ser encontrada abandonada a las afueras de la Sociedad de Pensilvania para la Prevención de la Crueldad hacia los Animales (SPCA).

Se conoció que la cachorra, de 9 meses de edad, fue hallada dentro de una caja de cartón sellada con cinta, junto a una nota que explicaba la desesperada situación de su dueño, en la cual se muestra las circunstancias que llevaron a su cuidador a tomar la decisión de dejarla ir.

Por medio de la carta, el dueño explicó que se había quedado sin opciones y que enfrentaba un posible desalojo. Al punto que había una nota que contenía la frase: "No tengo otra opción", señalando que la elección era entre el desalojo o dejar ir a Tangi.



La persona mencionó haber llenado solicitudes de adopción en varias plataformas sin éxito y que el día del abandono era su plazo final. En un esfuerzo por asegurar el bienestar de la perra, la nota también especificaba su nombre y confirmaba que Tangi tenía todas sus vacunas.

¿Qué más se conoció de la situación de Tangi?

El abandono ocurrió en el estado de Pensilvania, Estados Unidos, en una mañana helada, con temperaturas reportadas por debajo de los 30 grados Fahrenheit. A pesar de las duras condiciones climáticas, la caja de cartón permaneció afuera del refugio.

Cuando el personal de la SPCA abrió la caja, se encontraron con la mirada asustada de Tangi, quien estaba temblando, estresada y salivando excesivamente, claramente abrumada por la situación. Afortunadamente, en cuanto recibió una caricia, la perra se mostró inmediatamente afectuosa y en búsqueda de consuelo.

Tras el hallazgo, los trabajadores del refugio sometieron a Tangi a pruebas médicas y evaluaciones de comportamiento, donde se evidenció que esta tenía buena salud. Durante este proceso, la cachorra evidenció su profunda necesidad de seguridad y compañía.

La perra seguía de cerca al personal, buscaba el contacto físico, descansaba su cabeza junto a cualquiera que se arrodillara a su lado, y lloraba cuando se quedaba sola. El refugio destacó que Tangi solo quería sentirse segura.

Por el momento, Tangi se encuentra a salvo y rodeada de cuidado y cariño. La perra permanece en un período de retención para animales perdidos, en caso de que alguien reclame su propiedad. Si nadie se presenta durante este lapso, será puesta en adopción.

