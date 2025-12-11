Mujer arriesga todo por salvar a sus perritos de un incendio; quedó en video

Una mujer en Mandaue, Filipinas, decidió poner primero a sus dos perros en medio de un incendio que consumía un edificio de tres pisos. La escena quedó registrada por cámaras que captaron el momento exacto en el que, desde un balcón rodeado de humo, toma a sus mascotas y las lanza con cuidado hacia vecinos que estaban listos para recibirlas.

La protagonista de este acto fue identificada por el Manila Bulletin como Ei Mei Lee Maningo, una residente del edificio donde funcionaba una planta de fabricación de poliestireno. Ella se negó a abandonar el lugar hasta estar completamente segura de que sus perritos estuvieran a salvo. Aunque las llamas avanzaban rápido y el calor se hacía cada vez más intenso, su prioridad fue sacarlos primero, incluso antes de pensar en bajar ella misma.

El clip muestra cómo Ei Mei aparece en el balcón con los dos animales. Los vecinos levantan los brazos, preparados para ayudarlos, y ella no duda: uno por uno, los deja caer hacia las manos de quienes estaban abajo. Ambos fueron recibidos sin lesiones, según confirmaron testigos citados por The Straits Times. Después de asegurarse de su bienestar, la mujer esperó en el balcón hasta que los bomberos llegaron con una escalera para evacuarla. Logró salir con solo heridas menores, pese a lo crítico del momento.

La Fundación Reino Animal publicó un mensaje destacando la decisión de Ei Mei: “Ella eligió el amor sobre el miedo. Cuando se desató el incendio, se negó a abandonar a sus perros, demostrando que la familia no es solo con quienes vivimos, sino por quienes luchamos”.

Este episodio también recordó otra escena angustiante registrada meses atrás en Los Ángeles, Estados Unidos. Durante una serie de incendios que afectaron a varias zonas de California, un video se hizo viral por mostrar a dos hombres atrapados en una vivienda junto a su perro, mientras las llamas avanzaban por el exterior. A través de la ventana se alcanzaba a ver cómo el fuego consumía objetos cercanos, mientras uno de ellos intentaba mantener la calma del animal repitiendo: “Todo irá bien. Todo irá bien, ¿de acuerdo?”.