Mesera recibe propina de $15 millones y es despedida por negarse a compartir el dinero

La historia estalló en redes sin aviso y rápidamente se convirtió en uno de los temas más comentados: una mesera recibió una propina cercana a los 15 millones de pesos (casi 4 mil dolares) en el restaurante Oven and Tap, localizado en Arkansas, Estados Unidos, luego de atender a un grupo de empresarios que quedaron más que satisfechos con su atención. Lo que parecía un momento de reconocimiento y alegría terminó dando un giro inesperado que desató indignación en internet.

Todo ocurrió dentro de un restaurante donde la trabajadora atendió una mesa de clientes de alto perfil. Según lo que se conoció, los empresarios decidieron reunir una cifra millonaria entre todos como agradecimiento por el trato recibido, la rapidez del servicio y la actitud con la que la mesera los atendió de principio a fin.

El problema apareció cuando el gerente del local se enteró de la cantidad. En lugar de celebrar el gesto, le exigió a la trabajadora que entregara el dinero para repartirlo entre todo el personal, incluidos empleados que no participaron directamente en la atención de la mesa. La mesera se negó, argumentando que la propina había sido entregada directamente a ella por los clientes.

Días después de ese momento de tensión, la trabajadora fue desvinculada del restaurante. La decisión no pasó desapercibida: varios testigos que estaban en el lugar confirmaron lo ocurrido y, en cuestión de horas, el caso comenzó a circular con fuerza en redes sociales, generando miles de comentarios y reacciones.

El empresario que lideró la colecta decidió intervenir al conocer lo que había ocurrido. Recuperó el dinero y se lo entregó personalmente a la mesera fuera del restaurante, lejos del ambiente tenso que se había generado. Ese gesto quedó registrado y rápidamente se volvió viral, acumulando reproducciones y reacciones de apoyo.

Además, el mismo empresario impulsó una campaña de respaldo en plataformas digitales para apoyar a la trabajadora, lo que ayudó a que el caso tomara aún más fuerza. Usuarios de diferentes ciudades empezaron a compartir el video, expresar su indignación y debatir sobre hasta dónde llegan los derechos de un empleador cuando se trata de propinas entregadas de manera directa por los clientes.

En medio del revuelo, la situación abrió un debate que sigue creciendo: muchos consideran que las propinas son un reconocimiento personal, mientras que otros defienden que deben repartirse entre todo el equipo. El restaurante, por su parte, quedó en el centro de las críticas y su nombre comenzó a circular en distintos comentarios, aunque la discusión se ha centrado más en la situación que en la marca como tal.

