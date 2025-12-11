Vidente lanza advertencia sobre reconocido artista; asegura que ve su fallecimiento cerca

Una nueva predicción está dando vueltas en TikTok y ya tiene a miles comentando, debatiendo y especulando. El protagonista es Uriel Vásquez Gualtero, un vidente colombiano que ha ganado terreno en redes gracias a las revelaciones que comparte casi a diario. Esta vez, lanzó una alerta que rápidamente se volvió tendencia: la supuesta partida física de un artista con gran reconocimiento.

Según Uriel, la información le fue mostrada “en el plano espiritual”, como él mismo lo afirma en su video. “Les quiero compartir algo que me mostraron. Es una revelación que no se va a tardar mucho en darse. Me hablan de la partida física de un artista con reconocimiento, con bastantes seguidores, una persona de la cual se va a hablar muchísimo en diferentes medios de comunicación, puede ser un artista que tenga también tallaje internacional”, aseguró.

Lo que más llamó la atención es que no reveló el nombre del artista, lo que abrió la puerta a todo tipo de comentarios. Algunos creen firmemente en sus mensajes; otros, por el contrario, consideran que se trata de simples coincidencias. Aun así, su publicación superó miles de reproducciones en pocas horas.

¿Se trata de un cantante?

En la misma intervención, Uriel agregó detalles sobre la trayectoria de la figura a la que hizo referencia. “Me hablaban de la partida física de un artista con trayectoria. Esa persona está vinculada al campo del arte, puede ser actuación o música, pero me hablan de que va a ser noticia y me hablan que es una revelación que no va a tardar mucho en darse”, dijo.

El clip ya circula en múltiples plataformas y ha abierto el debate sobre la exactitud de sus predicciones. Mientras unos aseguran que “sí le atina” porque ha coincidido en otras ocasiones, otros usuarios insisten en que no se debe tomar nada de esto como un hecho.