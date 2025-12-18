“Inaceptable”: madre de Jaime Moreno revela detalles inéditos del caso

El caso de Jaime Moreno, quien perdió la vida el 31 de octubre de 2025, estremeció profundamente a todo el país, debido a que este fue atacado a golpes en una calle de la capital tras salir de una discoteca en Chapinero durante la noche de Halloween.

Por lo cual, mes y medio después de la tragedia, su madre, Mónica Jaramillo, y su hermano, David Moreno Jaramillo, rompieron el silencio en el programa ‘En Aguas Profundas’ de Caracol TV, exigiendo justicia y compartiendo nuevos detalles sobre la situación ocurrida con el joven de 20 años.

A lo largo de su entrevista, Mónica Jaramillo recordó con profundo dolor el momento en que se despidió de su hijo, sin saber que sería la última vez: "Despedí a mi hijo para una fiesta con sus amigos y en menos de 24 horas había perdido la vida".



De igual forma, la familia describió a Jaime Esteban como un joven tranquilo, pacífico, amable y carismático, "un bacán". Su hermano menor, David, añadió que él era tímido y reservado. Era un estudiante comprometido con su carrera, y durante su último semestre, había pasado mucho tiempo concentrado en un proyecto universitario.



¿Qué nuevos detalles compartió la madre de Jaime Moreno?

Sumado a esto, la madre expresó su "infinita gratitud" por los 20 años compartidos, los cuales mostraron que fueron muy satisfactorios. Sin embargo, Mónica al hablar del ataque contra su hijo, lo calificó como un "crimen sin piedad" e "inaceptable".

La madre de la víctima manifestó que la agresión fue tan desproporcionada y desmesurada que no se necesita un arma para arrebatar una vida. Tanto es así que, Mónica detalló las consecuencias de la golpiza: "Le acabaron su cráneo, tuvo fracturas, tuvo todas las lesiones que uno se pueda imaginar, a punta de golpes, es inaceptable".

Tanto es así que confesó que ella no necesitó ver los videos, debido a que mencionó que el cuerpo de él hablaba por sí solo de la violencia empleada. Así mismo, explicaron que la época favorita de Jaime eran las de fin de año, pero que en estos momentos sus vidas se encuentran “paralizadas”.

Por el lado de David, decidió cancelar sus presentaciones de trombón y pausar sus estudios universitarios, pues compartía con su hermano el gusto por la música.

Ante el vacío y el temor de que una tragedia así pueda repetirse con otro ser querido, la familia clama a las autoridades. La madre expresó su orgullo por el hijo que sigue siendo, "donde esté", mientras que David hizo un llamado urgente para que "caiga todo el rigor de la ley sobre este caso".