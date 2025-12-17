Jaime Moreno dejó emotivo regalo a su hermano antes de fallecer; lo recibió de cumpleaños

Una de las noticias que generó revuelo en la comunidad colombiana, fue el crimen que apagó la vida del estudiante de la Universidad de Los Andes, Jaime Moreno el pasado 31 de octubre. Por lo cual, en las últimas horas familiares del chico decidieron pronunciarse sobre cómo será pasar las fiestas sin él.

Tanto es así que el hermano y el padre del joven concedieron una entrevista al pódcast ‘Más allá del silencio’, en el que revelaron varios detalles sobre cómo cambió la vida de la familia por esta pérdida.

Inicialmente, David, hermano de Jaime Moreno comentó que dejó comprado un regalo para su cumpleaños, donde explicó sin saberlo este fue el último gesto que tuvo este con él; mencionando que se trató de una tablet, que llegó el 30 de octubre una noche antes del ataque.



“Me había comprado una tablet que mandó a comprar desde Estados Unidos, la había mandado a marcar directamente con la empresa, él había cuadrado todo. El 30 de octubre llegó la tablet, pero yo no sabía. Él había planeado ese detalle y yo no lo sabía hasta el día de mi cumpleaños. Ese día mi mamá la sacó del clóset y me dijo que mi hermano me la había dejado. Ese fue el último detalle que me dio”, afirmó el joven.

Así mismo, confesó que su hermano siempre fue una persona cercana, protector y siempre buscaba lo mejor para su familia.



¿Qué más reveló el hermano de Jaime Moreno?

Además, explicó que las celebraciones de fin de año siempre las pasaba junto a Jaime Moreno; sin embargo, confesó que aún no cree que deba ir a pasar las festividades y desear feliz Navidad y Año Nuevo a una lápida.

“Todas las celebraciones, años nuevos, Navidad, día de Velitas, cumpleaños, eran con mi hermano. Con él compartíamos habitación (…) Aún no creo que el 24 y 25 voy a ir al cementerio a decirle feliz Navidad a una lápida y no a mi hermano”, agregó.

Por otro lado, su papá Jaime Alberto Moreno, recordó a su hijo como una persona amorosa y poco expresiva, pero que esta podía hablar con los ojos y que este no trataba de molestar a nadie. “Cuando entraba en confianza, hacía bromas con sarcasmo. Era amoroso. Todo era para su hermano”

Recordemos, que el crimen contra Jaime Moreno ocurrió el pasado 31 de octubre, en el sector de Barrios Unidos, a las afueras del establecimiento del Before Club, ubicado en la calle 64 con carrera 15. Donde, el estudiante fue interceptado y lo golpearon de manera reiterativa.

Donde en el marco de la investigación, Juan Carlos Suárez Ortiz fue capturado y judicializado por homicidio agravado, según El Tiempo. Mientras que el otro implicado, Ricardo Rafael González, permanece privado de la libertad luego de que un juez negara un recurso de apelación.