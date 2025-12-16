Cómo ganar plata en La danza de los millones: paso a paso y registro

Ganar plata viendo televisión ya no es solo una idea llamativa, ahora es una posibilidad real con La danza de los millones, el nuevo programa de Caracol Televisión que se estrenó este martes 16 de diciembre de 2025. El formato mezcla entretenimiento, famosos, pruebas de destreza y una mecánica que convierte cada error en una oportunidad directa para los televidentes registrados.

Desde el primer capítulo, el programa pone sobre la mesa una cifra que no pasa desapercibida: hasta 120 millones de pesos por episodio, un monto que se reparte entre los participantes en el set y los colombianos que siguen la transmisión desde sus casas. Aquí, el dinero no desaparece ni se pierde, todo lo contrario: cada billete que cae durante las pruebas termina beneficiando al público.

Puedes leer: Revelan fecha y hora del estreno de La Reina del Flow 3 en el 2026; hay grandes cambios



La conducción está a cargo de Laura Acuña, quien lidera las dinámicas junto a Godoy y a Fortunato, el popular marranito que custodia el dinero que se va acumulando en la bóveda. La presentadora es la encargada de contactar en vivo a los televidentes y hacerles preguntas clave para entregar el premio que quedó disponible.

¿Cómo funciona La danza de los millones?

En cada emisión participan dos equipos conformados por parejas de famosos. Ellos deben superar pruebas de agilidad, coordinación y concentración, todo con un objetivo claro: evitar que los billetes caigan al piso. El equipo que mejor lo haga se lleva el dinero que logró conservar y también el de sus rivales.

Sin embargo, lo más llamativo ocurre cuando el dinero cae. Cada billete que no logran retener los famosos pasa directamente a la bóveda destinada para los televidentes. Al final, esa plata se convierte en el premio que puede recibir cualquier colombiano registrado que sea contactado durante la transmisión.

Publicidad

Por eso, ver el programa no es suficiente. Para tener opción real de ganar, es clave cumplir con el proceso de inscripción y estar atento a cada emisión.

Publicidad

Puedes leer: Concierto de Julión Álvarez en Bogotá: fechas y precios para ver al 'Rey de la Taquilla'

La danza de los millones: requisitos para registrarte y participar /Foto: Caracol Televisión

Paso a paso para inscribirse y participar

El registro es sencillo, gratuito y se hace completamente en línea. Estos son los pasos que debes seguir para quedar habilitado:



Ingresa a la página oficial Ladanzadelosmillones.com. Haz clic en el botón “Empezar”, ubicado en la parte inferior del portal. El sistema te redirigirá a la plataforma Ditu. Si ya tienes cuenta en Ditu, inicia sesión con tus datos. Si no estás registrado, crea un usuario con tu correo electrónico. Diligencia la información solicitada: nombre completo, fecha de nacimiento y otros datos básicos. Crea una contraseña segura. Acepta los términos y condiciones y autoriza el tratamiento de datos. Ingresa tu número de cédula y un teléfono de contacto. Confirma el registro y espera el mensaje que valida tu inscripción.

Una vez finalizado el proceso, ya estarás participando automáticamente y podrás disfrutar del contenido disponible en Ditu mientras esperas la oportunidad de ser contactado en vivo.