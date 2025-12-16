Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / La danza de los millones: requisitos que debes cumplir para participar | Inscripción

La danza de los millones: requisitos que debes cumplir para participar | Inscripción

Conoce los requisitos esenciales para participar en La danza de los millones de Caracol Televisión, cómo registrarte correctamente y tener oportunidad de ganar.

La danza de los millones: requisitos para registrarte y participar
La danza de los millones: requisitos para registrarte y participar
/Foto: Caracol Televisión
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 16 de dic, 2025

Si quieres ser parte de La danza de los millones, lo primero que debes saber son los requisitos indispensables para participar y tener la oportunidad de ganar. El registro es totalmente gratuito, pero solo quienes cumplan estas condiciones podrán acceder al premio.

Puedes leer: ¿Cómo participar en La danza de los millones? El paso a paso para registrarse y ganar

Requisitos de La danza de los millones:

  • Ser mayor de edad.
  • Contar con documento de identidad colombiano vigente.
  • Completar correctamente el registro en la plataforma oficial.
  • Ver el programa en los horarios establecidos.
  • Seguir las instrucciones durante cada emisión.

Cumplir estos puntos es fundamental, ya que el concurso involucra tanto a los participantes en el set como a los televidentes desde casa. Cada error de los concursantes suma dinero a una bóveda que luego se reparte entre quienes estén registrados y cumplan las condiciones de participación.

Cómo registrarte paso a paso

El registro se hace en línea a través de la plataforma oficial y es rápido si sigues estos pasos:

  1. Ingresa a www.ladanzadelosmillones.com.
  2. Haz clic en “Empezar” en la pantalla principal.
  3. Serás redirigido a la plataforma Ditu.
  4. Inicia sesión si ya tienes cuenta o crea un usuario nuevo.
  5. Aparecerá el mensaje “Ya casi terminamos”.
  6. Ingresa tu número de cédula y un teléfono activo.
  7. Acepta los términos y condiciones del concurso y autoriza el tratamiento de datos.
  8. Haz clic en “Continuar”.

Al terminar, recibirás un mensaje confirmando que tu inscripción fue exitosa y que ya estás participando en La danza de los millones. Además, podrás disfrutar del contenido adicional disponible en Ditu.

La danza de los millones: cómo registrarse paso a paso y requisitos
La danza de los millones: cómo registrarse paso a paso y requisitos
/Foto: Caracol Televisión

Puedes leer: Renta Ciudadana: Revelan razón oficial por la que muchos recibieron $106.000 y no $500.000

La mecánica del concurso La danza de los millones

El programa, que se estrena el martes 16 de diciembre a las 9:30 p. m., está presentado por Laura Acuña y el marranito Fortunato. Cada episodio tiene 120 millones de pesos en juego, distribuidos entre las parejas de famosos y los televidentes registrados.

Durante cada reto, las parejas deben evitar que los billetes caigan al piso. Cada fallo hace que el dinero se acumule en una bóveda destinada al público que cumple con los requisitos. Por eso, ver el programa no es solo entretenimiento, sino también una oportunidad real de ganar.

