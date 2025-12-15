Estudiante fallecida logró advertir problema antes del accidente; avisó al abuelito

Desde el municipio de Bello, Antioquia, comienzan a conocerse nuevos relatos que ponen el foco en el estado del vehículo involucrado en el accidente que dejó 17 personas fallecidas, entre ellas 16 estudiantes del grado 11 del Liceo Antioqueño. Esta vez, el énfasis no está en la conducción, sino en posibles fallas mecánicas que, según familiares, fueron advertidas antes del siniestro.

El accidente ocurrió cuando los jóvenes regresaban de una excursión de grado en Tolú y Coveñas. El bus transitaba por la vía Segovia–Remedios, un tramo que, aunque recto, presenta pendientes y requiere condiciones óptimas del vehículo para un desplazamiento seguro.

Mientras las autoridades avanzan en la investigación técnica, la familia de una de las estudiantes fallecidas asegura que hubo señales previas que no pueden pasar por alto.



Carlos Gutiérrez, abuelo de Valeria López, relató que su nieta estuvo en constante comunicación con sus familiares durante el trayecto. Según contó, la joven les informó que el bus presentaba problemas mecánicos y que incluso estuvo “varado” en varios momentos del recorrido. “Ella avisó que el carro iba lento", afirmó.

De acuerdo con su testimonio, estas fallas no ocurrieron una sola vez. El bus habría tenido que detenerse en repetidas ocasiones, generando preocupación entre los estudiantes.

Uno de los aspectos que más llamó la atención de la familia fue que, en medio del trayecto, los jóvenes tuvieron que abrir las ventanas para poder respirar mejor. Esto, según Gutiérrez, reforzó la preocupación por las condiciones en las que se encontraban viajando.

El abuelo de Valeria también aseguró que, ante la situación, se habría solicitado un cambio de transporte. Sin embargo, esa ayuda nunca llegó. Tras ese último mensaje, la comunicación con su nieta se perdió por completo. Horas después, la familia recibió la noticia que jamás imaginó.

¿Cuál fue la causa del accidente de estudiantes de Bello?

La Policía de Tránsito y Transporte adelanta una reconstrucción detallada del accidente con un grupo especializado. El objetivo es establecer si el vehículo presentaba fallas previas, si hubo reportes técnicos antes del viaje y si el estado mecánico influyó en lo ocurrido. El análisis incluye frenos, sistema eléctrico y condiciones generales del bus.

La tragedia dejó también más de 20 personas heridas, varias de ellas aún bajo observación médica. En Bello, el dolor sigue siendo profundo. Las familias no solo lloran la ausencia de los jóvenes, sino que buscan respuestas claras sobre lo que pasó en ese recorrido que debía ser el cierre de una etapa escolar.