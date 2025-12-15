El presentimiento que le salvó la vida a compañero de estudiantes fallecidos en Antioquia

En la madrugada de este domingo 14 de diciembre, se presentó un accidente de bus donde hasta el momento perdieron la vida 17 personas, entre ellas el conductor y también hay más de 20 pasajeros heridos, en la vía que conecta a Segovia con Remedios en el departamento de Antioquia, esto mientras cubría la ruta Tolú-Medellín.

Hasta el momento, las autoridades manejan dos hipótesis sobre este accidente en la que mencionan que el bus pudo presentar una falla mecánica y terminar cayendo por el abismo. Por otro lado, se menciona que el conductor del vehículo pudo haber tenido un microsueño que lo hizo perder el control, sumado al estado de la carretera.

De igual forma, se conoció que los sobrevivientes a esta tragedia están internados en los hospitales de Remedios y Segovia, pero que podrían ser trasladados a centros médicos de mayor complejidad, debido a las lesiones que terminaron sufriendo.

Ante esta situación, el medio noticias caracol habló con uno de los estudiantes del Liceo Antioqueño, Juan José Quinceno que decidió no ir al viaje, pese a que inicialmente fue invitado decidió declinar la invitación de sus compañeros.



¿Qué dijo Juan José Quinceno sobre el accidente del bus en Antioquia?

Inicialmente, Juan José Quinceno mencionó al medio que decidió no ir debido a que una compañera de él tampoco y después de la situación agradece no haber ido al viaje. Así mismo, recordó de la mejor manera los momentos compartidos con cada uno de sus compañeros.

“Una compañera al principio no quería ir, no sé, son cosas de Dios. Gracias a Dios no fui por allá, a mi no me nació ir y definitivamente no quise ir”, afirmó, señalando que se trataba de un presentimiento para no ir a la excursión de fin de años.

De igual forma, se refirió a sus compañeros donde destacó que a la gran mayoría los conoció y recordó los momentos compartidos: “Compartí momentos muy lindos con ellos. Que Dios los tenga en su santa gloria”.

Sumado a este testimonio, Yolima Valencia, representante de los padres de familia del colegio y madre de un estudiante que decidió declinar la invitación, aseguró que, gracias a esa decisión, varios estudiantes se salvaron de este accidente en Antioquia.

“Muchos de nuestros jóvenes, gracias a Dios, se salvaron de esta situación. Mi hija, como te decía, no quiso ir; de lo contrario, hoy estaríamos contando otra historia”, afirmó.

Hasta el momento las autoridades siguen realizando la investigación pertinente para determinar las causas de este accidente. Mientras tanto, el Liceo Antioqueño de Bello expresó su solidaridad con las familias de los estudiantes afectados y anunció acompañamiento a la comunidad educativa

