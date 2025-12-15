VIDEO: Doloroso último llamado a lista de estudiantes fallecidos en accidente en Antioquia

El triste accidente de tránsito ocurrido el fin de semana en carreteras de Antioquia enluta a Colombia por la pérdida de 16 estudiantes que fallecieron cuando regresaban de la excursión de su colegio, Liceo Antioqueño, como premio de graduación de bachilleres.

Los hechos sucedieron en la madrugada del domingo 14 de diciembre cuando más de 40 personas, la mayoría jóvenes recién graduados de bachiller, se transportaban en un bus por la vía que conecta a los municipios de Segovia y Remedios y, de forma inesperada, terminó cayendo por un abismo a más de 60 metros y bajo circunstancias aún desconocidas.

El accidente se dio exactamente en el sector El Chispero, en la vía Belén, Nordeste antioqueño, y dejó un saldo de 17 personas fallecidas, de las cuales 16 eran estudiantes y la otra víctima es el conductor del vehículo: además hay más de 20 personas lesionadas de las cuales algunas se encuentran en delicado estado.



Último llamado a lista de estudiantes fallecidos en accidente

Horas después de conocerse la identidad de los jóvenes que perdieron la vida en el siniestro, se dio un momento emotivo en el que sus profesores del colegio Liceo Antioqueño los mencionaron una vez más, haciendo lo que muchas han catalogado como el "último llamado a lista".



El momento se dio en horas de la noche cuando cientos de personas se reunieron para rendir un sentido homenaje a estos estudiantes que no alcanzaron a continuar su vida de adultos. Al lugar llegaron familiares y seres queridos de los 16 estudiantes y en medio de llanto y con velas encendidas recordaron a estas viudas que se apagaron de forma inesperada y dolorosa.



Fueron momentos bastante agobiantes debido al sentimiento de las personas que con llanto alumbraban las fotografías con los rostros de cada uno de los jóvenes fallecidos; pero el momento más acongojante se dio cuando uno de los docentes del colegio recordó que el último día de clases estos estudiantes realizaron una actividad con el último llamado a lista, y propuso repetir esta dinámica para despedir a los jóvenes que partieron tempranamente.