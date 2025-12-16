Doloroso video en tiktok de joven que falleció en accidente; junto a su padre

La madrugada de este domingo 14 de diciembre quedó marcada por una tragedia que enluta a Antioquia. Un bus que transportaba a cerca de 40 personas, en su mayoría estudiantes recién graduados, se accidentó en zona rural del municipio de Remedios, dejando al menos 17 personas fallecidas y más de 20 heridas, según información preliminar entregada por las autoridades.

El vehículo llevaba a los estudiantes del grado 11 de la Institución Educativa Liceo Antioqueño de Bello, quienes regresaban de una excursión realizada en Coveñas como cierre de su etapa escolar. El viaje, que debía ser un recuerdo alegre antes de iniciar una nueva etapa académica, terminó convertido en una de las peores tragedias viales recientes en el nordeste antioqueño.

Puedes leer: Estudiante fallecida logró advertir problema antes del accidente; avisó al abuelito



De acuerdo con los primeros reportes, el bus salió de la vía y cayó a un abismo de aproximadamente 20 metros en el sector conocido como El Chispero, en un tramo rural que comunica a Remedios con Zaragoza. El impacto fue de tal magnitud que el vehículo quedó en pérdida total, lo que complicó las labores de atención y traslado de los pasajeros.

Publicidad

Equipos de emergencia, ambulancias y personal médico se desplazaron hasta el lugar para atender a los sobrevivientes, quienes fueron trasladados a distintos centros asistenciales de la región. Algunos presentaban lesiones de consideración y permanecen bajo observación médica. Mientras tanto, las autoridades adelantan labores para esclarecer las circunstancias exactas del accidente.

Accidente de bus con estudiantes en Antioquia / FOTO: Compuesta - Tomadas de redes

Publicidad

Entre las historias que más han conmovido tras el hecho está la de Mariana Upegui, una de las estudiantes que perdió la vida. Familiares de la joven relataron el profundo dolor que atraviesan mientras intentaban obtener información clara en medio de la confusión inicial. “Desde las 4:00 de la mañana estamos tratando de tener cualquier información porque todo ha sido demasiado confuso”, expresó un familiar cercano.

Mariana era descrita por sus allegados como una joven llena de sueños y proyectos. Estaba lista para iniciar su vida universitaria y ya había sido admitida en la Universidad de Antioquia. Su familia recordó que tenía múltiples intereses académicos y un talento que le abría muchas posibilidades profesionales. “Era inteligente, solidaria, siempre pendiente de los demás”, señalaron.

Puedes leer: Revelan último video en el bus de los estudiantes fallecidos: "Dígale algo a su mamá"

El último video de Mariana Upegui junto a su padre antes del accidente

Uno de los contenidos que más ha impactado en redes sociales tras conocerse la tragedia es el último video que Mariana Upegui publicó en su cuenta de TikTok. En la grabación aparece junto a su padre, en un momento que hoy cobra un significado especial para quienes conocieron su historia.

El video inicia con ambos vistiendo el uniforme escolar. A través de una transición, la escena cambia y muestra a Mariana con toga y birrete, lista para su ceremonia de graduación, mientras su padre aparece con un atuendo formal. La complicidad entre ambos y la emoción del momento quedaron registradas en pocos segundos.

Publicidad

La publicación comenzó a circular rápidamente y fue compartida por cientos de usuarios que no solo destacaron el orgullo del padre, sino también la alegría de una joven que celebraba el cierre de una etapa importante.