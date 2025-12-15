Sobreviviente contó lo último que vio mientras caían al vacío en accidente: "Muchos gritos"

El municipio de Bello y gran parte de Antioquia siguen sumidos en el dolor tras el grave accidente de tránsito que cobró la vida de 17 personas, entre ellas 16 estudiantes del grado 11 del Liceo Antioqueño. El grupo regresaba de una excursión de fin de año realizada en Tolú y Coveñas, un viaje que había sido planeao como el cierre de una etapa escolar y que terminó convertido en tragedia.

El siniestro ocurrió en la madrugada del domingo en la vía que comunica a Segovia con Remedios, un tramo montañoso conocido por sus curvas y pendientes. El bus, que transportaba a los jóvenes, se salió de la carretera y cayó a un abismo, dejando escenas de enorme impacto y una respuesta de emergencia que se extendió durante varias horas.

Las autoridades confirmaron que, además de las personas fallecidas, al menos 20 ocupantes resultaron heridos y fueron trasladados a centros asistenciales de la región. Equipos de rescate, organismos de socorro y personal médico trabajaron contra el tiempo para atender a los sobrevivientes y recuperar los cuerpos, en una zona de difícil acceso.

Con el paso de las horas comenzaron a conocerse relatos que permiten reconstruir lo ocurrido. Familiares de las víctimas se desplazaron hasta Medicina Legal en Medellín, mientras otros esperaban noticias en Bello, en medio de confusión, angustia y versiones que se iban aclarando lentamente. La Alcaldía confirmó los nombres de las víctimas y decretó acompañamiento institucional a las familias afectadas.

Las autoridades de tránsito iniciaron una investigación para determinar las causas exactas del accidente. Entre las primeras hipótesis se analizan posibles fallas mecánicas, condiciones de la vía y el estado del conductor. Un grupo especializado fue enviado al lugar para hacer la reconstrucción técnica del hecho, revisar el estado del vehículo y establecer qué ocurrió en los minutos previos a la caída.



Sobreviviente contó lo último que vio mientras caían al vacío en accidente

Uno de los testimonios que más ha conmovido es el de un joven que logró sobrevivir y que fue clave para que las autoridades llegaran al lugar del siniestro. Según las primeras versiones oficiales, tras la caída del bus, este estudiante logró salir del vehículo, subir por la montaña hasta la carretera y pedir ayuda para alertar sobre lo ocurrido.

“Hablamos en Remedios con uno de los jóvenes que salió ileso y pudo avisar a las autoridades para pedir ayuda por lo que acababa de acontecer”, dijo Rendón. El gobernador agregó que, según el relato del estudiante, “todos estaban durmiendo” en el momento en que ocurrió el siniestro.

Además, contó que también venía dormido y que, de un instante a otro, comenzó a escuchar los gritos dentro del bus. "De ahí ya no recuerdo nada más", relató. En cuanto a las víctimas fatales, una vez concluyan las labores forenses, la Policía se encargará del traslado de los cuerpos desde Segovia hasta Medellín, donde sus familiares esperan darles sepultura.