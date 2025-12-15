Concierto de Julión Álvarez en Bogotá: fechas y precios para ver al 'Rey de la Taquilla'

La larga espera terminó para los aficionados colombianos de la música popular mexicana, ya que Julión Álvarez y su Norteño Banda confirmaron oficialmente su primer gran concierto en el país.

El fenómeno del regional mexicano, apodado 'El Rey de la Taquilla' se presentará en el Coliseo MedPlus de Bogotá el próximo viernes 17 de abril de 2026, en lo que está destinado a ser un evento monumental en la historia de la música en vivo en Colombia.

Este anuncio llega en un momento cumbre de su carrera, cuando la voz estelar del género se encuentra en su mejor momento artístico e internacional.



Con una trayectoria que abarca más de 18 años junto a su banda, Julión Álvarez ha forjado un legado sobresaliente basado en su voz, su entrega apasionada en el escenario y una profunda conexión con el público que lo ha acompañado en cada etapa de su crecimiento artístico.

Colombia, en particular, es una de las naciones que más persistentemente ha solicitado su presencia, y ahora ese clamor popular finalmente se materializa en este concierto único.

Su exitosa gira 42/18 Tour por Estados Unidos le permitió alcanzar hitos memorables, destacando sus múltiples presentaciones en recintos icónicos. De hecho, se convirtió en uno de los pocos artistas latinos en lograr agotar fechas consecutivas en el SoFi Stadium en California, mérito que refuerza su bien ganado apelativo de “El Rey de la Taquilla”.

A estos triunfos se suma un hito crucial alcanzado en 2025: su álbum 42 18 fue galardonado con el prestigioso Latin Grammy® en la categoría "Mejor Álbum de Música Banda". El título del álbum, 42 18, es un homenaje a sus 42 años de edad y sus 18 años de carrera artística, un testimonio de la madurez y la excelencia que define su actual momento profesional.



Detalles del concierto de Julión Álvarez en en Coliseo MedPlus

El espectáculo del 17 de abril de 2026 promete ser una velada inolvidable y de gran magnitud. Julión Álvarez llegará a Bogotá con un repertorio cargado de temas que han resonado exitosamente tanto en México como a nivel internacional, tocando las fibras más sensibles de millones de seguidores.

El público puede esperar escuchar grandes éxitos que se han robado el corazón de sus fanáticos y que han destacado en las listas musicales, incluyendo Rey Sin Reina, Cero Empatía, Vibra Perfecta, Regalo de Dios, Te Hubieras Ido Antes y Mi Mayor Anhelo, por mencionar solo algunos de sus temas más emblemáticos.

Este concierto no solo representa la llegada de un ícono, sino también la promesa de un evento de clase mundial, gracias a la producción de alta calidad asegurada por Cárdenas Marketing Network (CMN).

CMN, la promotora de conciertos número uno en Sudamérica, es una de las compañías de entretenimiento más importantes a nivel global, ocupando el cuarto lugar en el ranking de Pollstar, y se ha destacado en Colombia por traer giras exitosas como las de Luis Miguel, Christian Nodal, Marc Anthony y Daddy Yankee.

El montaje contará con sonido de primer nivel, estándares de seguridad reconocidos y una experiencia diseñada para que cada asistente viva el poderío del regional mexicano en su máxima expresión.

Fechas y precios del concierto de Julión Álvarez

Los seguidores que deseen asegurar su lugar deben estar atentos, ya que la venta de entradas para este histórico evento se abrirá con un precio especial. La venta de boletería comenzará a partir de las 9:00 a.m. del próximo jueves 18 de diciembre a través del portal www.TaquillaLive.com.

Es fundamental tener en cuenta que este precio especial de la Etapa 1 se mantendrá vigente hasta el 5 de febrero o hasta que se agoten las existencias, lo que ocurra primero.

Los precios de las entradas (que incluyen el costo del servicio) varían según la localidad en el Coliseo MedPlus:

La zona 5 (vista parcial), con secciones 121-122, inicia en $198.000 en Etapa 1.

(vista parcial), con secciones 121-122, inicia en $198.000 en Etapa 1. La zona 4 (secciones 103-108) tiene un costo inicial de $234.000.

(secciones 103-108) tiene un costo inicial de $234.000. La zona 3 (secciones 100-102) se ofrece desde $292.000.

(secciones 100-102) se ofrece desde $292.000. La zona 2 (secciones 109-114) comienza en $374.000.

(secciones 109-114) comienza en $374.000. La silletería VIP se consigue desde $422.000.

se consigue desde $422.000. La zona 1 (secciones 115-120) tiene un precio de $479.000.

Para aquellos interesados en experiencias de mayor exclusividad en palcos (diseñados para 10 personas), los precios de la Etapa 1 son: Palcos Oro desde $5.850.000; Palcos Platino desde $7.380.000; Palcos Diamante desde $9.480.000; y Palcos Invitados Especiales desde $126.400.000.

