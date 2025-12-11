Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: ZULMA GUZMÁN CONFIESA
CASO NIÑAS ENVENENADAS
NUEVO TEMBLOR
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Bad Bunny sufre accidente en el escenario durante su concierto y preocupa a fanáticos

Bad Bunny sufre accidente en el escenario durante su concierto y preocupa a fanáticos

El puertorriqueño vivió un momento inesperado durante su presentación en México que tomó por sorpresa a miles de asistentes. La reacción del artista dejó a todos hablando del incidente.

Bad Bunny, cantante puertoriqueño
Bad Bunny se cae en pleno concierto en México
Foto: Captura de video de Bad Bunny El Clúb y Bad Bunny News
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 11 de dic, 2025

La noche del concierto de Bad Bunny en la Ciudad de México dejó un momento inesperado que rápidamente se volvió tema de conversación entre los asistentes y en redes sociales.

El artista puertorriqueño, quien se presentaba ante miles de fanáticos como parte de su gira internacional, sufrió una caída durante su show sin que esto interrumpiera la continuidad del espectáculo.

Puedes leer: Bad Bunny sorprende al anunciar que no volverá a cantar una de sus canciones más famosa

Bad Bunny se cae en pleno concierto en México

El incidente ocurrió mientras el cantante interpretaba uno de sus temas sobre una plataforma elevada conocida por sus seguidores como “La Casita”, un escenario alterno que forma parte de la puesta en escena de la gira.

La estructura, diseñada para acercar al artista a diferentes zonas del público, implicaba desplazamientos sobre superficies angostas y fue justo en uno de esos movimientos cuando Bad Bunny perdió el equilibrio y terminó cayendo sobre la tarima.

Te puede interesar

  1. Westcol se pronuncia tras perder el Latin Grammy
    Westcol rompe el silencio luego de perder el Latin Grammy contra Bad Bunny, imagen de referencia
    Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
    Farándula

    Westcol rompe el silencio luego de perder el Latin Grammy contra Bad Bunny

  2. Se lo llevó Bad Bunny; Westcol se queda muy cerca de ganar el Latin Grammy
    Se lo llevó Bad Bunny; Westcol se quedó muy cerca de ganar el Latin Grammy
    Foto: foto montaje de La Kalle; imágenes tomada de redes sociales
    Música

    Se lo llevó Bad Bunny; Westcol se queda muy cerca de ganar el Latin Grammys

Los asistentes captaron el momento desde distintos ángulos y en cuestión de minutos los videos comenzaron a circular ampliamente. A pesar del susto inicial, la reacción del artista fue inmediata: desde el suelo, se tomó un par de segundos para incorporarse y continuó cantando mientras el público le aplaudía para mostrarle apoyo. Su respuesta calmada y profesional se volvió parte del comentario general de quienes estuvieron presentes.

Fuentes cercanas al evento aseguraron que la caída no dejó lesiones de gravedad. Aunque el golpe fue evidente, Bad Bunny continuó con el show sin mostrar señales de dolor o necesidad de ayuda médica. El concierto siguió su curso con normalidad, lo que dejó a los asistentes más tranquilos después del momento de tensión.

Publicidad

La gira, caracterizada por sus elaborados escenarios y alto nivel de producción, llegó a México con múltiples fechas que ya estaban agotadas desde semanas atrás. Por ello, la presencia del artista en el Estadio GNP Seguros se había convertido en uno de los espectáculos más esperados del cierre de año en la ciudad.

Te puede interesar

  1. Bad Bunny y Shakira - Super Bowl
    Shakira y Bad Bunny en el super Bowl 2020
    Foto: redes sociales
    Música

    Shakira como toda una 'loba' sale en defensa de Bad Bunny tras anuncio del Super Bowl LX

  2. ¡Lujo nivel conejo! Bad Bunny se monta en la cima con su nueva mansión de ensueño
    Bad Bunny, cantante, compositor y productor discográfico.
    Foto: redes sociales
    Farándula

    Revelan millonario precio de nueva mansión de Bad Bunny; incluye una isla

La caída, más que empañar el evento, terminó por convertirse en una anécdota que reforzó la conexión del cantante con sus seguidores, quienes destacaron en redes su actitud al tomarse el momento con calma.

Publicidad

Puedes leer: Lina Tejeiro revela mensajes privados de Bad Bunny; le escribió en plena entrevista

Aunque el equipo del artista no emitió un comunicado oficial ampliando detalles, la continuidad del concierto sugiere que la situación no pasó a mayores. Bad Bunny se mantuvo en tarima durante todo el espectáculo, cerrando la noche tal como estaba previsto y dejando claro que, su compromiso con su público se mantiene intacto.

Mira también: Bad Bunny tendría que bajarse de un billete largo: enfrenta millonaria demanda por una casa

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Bad Bunny

Conciertos

México

Video viral

Chismes de famosos