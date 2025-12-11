Bad Bunny sufre accidente en el escenario durante su concierto y preocupa a fanáticos

La noche del concierto de Bad Bunny en la Ciudad de México dejó un momento inesperado que rápidamente se volvió tema de conversación entre los asistentes y en redes sociales.

El artista puertorriqueño, quien se presentaba ante miles de fanáticos como parte de su gira internacional, sufrió una caída durante su show sin que esto interrumpiera la continuidad del espectáculo.

Puedes leer: Bad Bunny sorprende al anunciar que no volverá a cantar una de sus canciones más famosa



Bad Bunny se cae en pleno concierto en México

El incidente ocurrió mientras el cantante interpretaba uno de sus temas sobre una plataforma elevada conocida por sus seguidores como “La Casita”, un escenario alterno que forma parte de la puesta en escena de la gira.



La estructura, diseñada para acercar al artista a diferentes zonas del público, implicaba desplazamientos sobre superficies angostas y fue justo en uno de esos movimientos cuando Bad Bunny perdió el equilibrio y terminó cayendo sobre la tarima.



Los asistentes captaron el momento desde distintos ángulos y en cuestión de minutos los videos comenzaron a circular ampliamente. A pesar del susto inicial, la reacción del artista fue inmediata: desde el suelo, se tomó un par de segundos para incorporarse y continuó cantando mientras el público le aplaudía para mostrarle apoyo. Su respuesta calmada y profesional se volvió parte del comentario general de quienes estuvieron presentes.

Fuentes cercanas al evento aseguraron que la caída no dejó lesiones de gravedad. Aunque el golpe fue evidente, Bad Bunny continuó con el show sin mostrar señales de dolor o necesidad de ayuda médica. El concierto siguió su curso con normalidad, lo que dejó a los asistentes más tranquilos después del momento de tensión.

Bad Bunny se cae en la casita de su concierto en Mexico. 😂🇲🇽 pic.twitter.com/FujJDESbse — Archive Bad Bunny (@ArchiveBenito) December 11, 2025

Publicidad

La gira, caracterizada por sus elaborados escenarios y alto nivel de producción, llegó a México con múltiples fechas que ya estaban agotadas desde semanas atrás. Por ello, la presencia del artista en el Estadio GNP Seguros se había convertido en uno de los espectáculos más esperados del cierre de año en la ciudad.

La caída, más que empañar el evento, terminó por convertirse en una anécdota que reforzó la conexión del cantante con sus seguidores, quienes destacaron en redes su actitud al tomarse el momento con calma.

Publicidad

Puedes leer: Lina Tejeiro revela mensajes privados de Bad Bunny; le escribió en plena entrevista

Aunque el equipo del artista no emitió un comunicado oficial ampliando detalles, la continuidad del concierto sugiere que la situación no pasó a mayores. Bad Bunny se mantuvo en tarima durante todo el espectáculo, cerrando la noche tal como estaba previsto y dejando claro que, su compromiso con su público se mantiene intacto.

Mira también: Bad Bunny tendría que bajarse de un billete largo: enfrenta millonaria demanda por una casa