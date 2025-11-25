Bad Bunny sorprende al anunciar que no volverá a cantar una de sus canciones más famosa

Durante el arranque de su 'Debí Tirar Más Fotos World Tour ' en Santo Domingo, Bad Bunny dejó varias sorpresas para sus seguidores.

En las fechas del 21 y 22 de noviembre, el artista puertorriqueño abrió oficialmente su gira mundial con un espectáculo con una selección de canciones que combinó éxitos recientes con temas clásicos de su repertorio.

Puedes leer: Revelan millonario precio de nueva mansión de Bad Bunny; incluye una isla



La expectativa era alta entre los asistentes, quienes recibieron una puesta en escena con luces, música en vivo y un enfoque emocional que marcó el inicio del tour. En medio de este ambiente, el cantante decidió compartir un mensaje especial que encendió aún más la reacción del público presente.



Bad Bunny apareció frente a miles de fanáticos para dirigirse a ellos con un anuncio que calificó como exclusivo para esa noche.

Fue en ese momento cuando, tras dirigirse al público, el artista reveló que una de sus canciones más conocidas tendría un tratamiento particular durante la gira.



La canción que Bad Bunny no volverá a cantar en sus conciertos

No lo anunció desde el principio del show, sino que dejó que avanzara la presentación hasta llegar a un punto clave en su interacción con la audiencia. Entonces dijo: “Esta es una exclusiva para ustedes de esta noche. Esta no se va a repetir en otra ciudad o función”. Con esta frase, preparó a los asistentes para algo que no esperaban.

Ahí fue cuando interpretó “25/8”, tema incluido en su exitoso álbum YHLQMDLG. Según explicó, esa sería la única ocasión en toda la gira en la que cantaría esa canción.

Publicidad

La revelación tomó por sorpresa a los asistentes, quienes entendieron que estaban viviendo un momento único dentro del tour. La decisión del artista dejó muchas preguntas, ya que no dio un motivo específico para retirar el tema del resto de presentaciones.

En redes sociales y entre los mismos asistentes surgieron distintas interpretaciones. Algunos consideraron que se trató de un gesto simbólico, un regalo especial para quienes estaban presentes en esa primera parada mundial.

Publicidad

Otros pensaron que podría ser una estrategia para hacer cada concierto diferente o para renovar el repertorio a medida que avanza la gira en distintos países.

Lo cierto es que la reacción fue variada: muchos celebraron haber estado en un momento exclusivo, mientras otros expresaron su decepción, pues esperaban escuchar “25/8” en sus propias ciudades.

Puedes leer: Bad Bunny sorprende al actuar como “Kiko” de El Chavo del 8 y causa polémica

Sin embargo, la ausencia del tema no disminuyó el entusiasmo general por la gira, que continúa generando altas expectativas por su producción, escenografía y selección de canciones.

Mira también: La polémica interpretación de Bad Bunny como Quico que divide opiniones