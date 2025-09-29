Bad Bunny entrega una inesperada noticia que hace enloquecer a sus seguidores

En las últimas horas la NFL confirmó que Benito Antonio Martínez Ocasio o más conocido como Bad Bunny será el encargado de encabezar el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl LX, partido que se llevará a cabo el próximo 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

Dicho anunció se presentó durante el encuentro entre los Dallas Cowboys y los Green Bay Packers, mediante un corto video en donde aparece la estrella sentada encima de una portero de football americano. lo que generó una gran expectativa entre los fanáticos del deporte y la música.

"Lo que siento va más allá de mí mismo", dijo Bad Bunny en un comunicado difundido por la NFL. "Es para aquellos que vinieron antes que yo y corrieron yardas incontables para que yo pudiera entrar y anotar un touchdown", mencionó el cantante mediante un video en sus redes sociales.

"Esto es para mi gente, mi cultura y nuestra historia. Ve y dile a tu abuela, que seremos el HALFTIME SHOW DEL SUPER BOWL", celebró. Para dar a conocer su elección como la estrella principal del evento deportivo más importante del mundo. Recordemos que será la segunda participación de Bad Bunny en este evento, pero en esta ocasión será el protagonista absoluto.

¿Cómo fue la primera presentación de Bad Bunny en el Super Bowl?

Bad Bunny participó en el Super Bowl en el año 2020, cuando fue invitado en la histórica presentación de Shakira y Jennifer López, en dicha ocasión el puertorriqueño interpretó la canción de ‘Callaita’, gracias a esta presentación el cantante logró llevar el idioma español al escenario del fútbol americano.

"Bienvenido de vuelta al escenario del Super Bowl. ¡Aquí va mi gente latina!", escribió Shakira en su Instagram para celebrar la elección del puertorriqueño en este espectáculo, después de varios años. Cabe destacar que la participación en este evento no tiene una remuneración económica, sino sirve como una vitrina para estos.

Sin embargo, la elección de Bad Bunny para interpretar el Super Bowl fue sorpresa para los fanáticos, debido a que su nombre no se encontraba dentro de los rumores que hubo dentro de la elección. Dado que las apuestas llegaron a posicionar a Adele y Taylor Swift como principales artistas para este evento, en especial esta última debido a su relación con Travis Kelce.

