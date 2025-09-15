Greeicy sorprende con show gratuito en La Calle del Sabor de Cali; su baile causó furor

La cantante caleña Greeicy volvió a encender las calles de su ciudad natal al ofrecer un espectáculo improvisado en La Calle del Sabor, uno de los puntos turísticos más emblemáticos de Cali. La exentrenadora de La Voz Kids apareció en público junto a su prometido, Mike Bahía, y rápidamente se generó un ambiente de emoción entre turistas y caleños que no dudaron en acercarse a verla bailar y cantar.

El evento, aunque breve, tuvo un efecto inmediato en la energía de la zona. Greeicy decidió grabar algunas tomas para su próximo videoclip de la canción Curándote, pero en lugar de limitarse a la producción, se sumergió en la calle y se mezcló con la gente. Turistas y caleños pudieron disfrutar de su talento, bailando al ritmo de sus canciones más reconocidas, como A veces a besos, y captando la esencia cultural que caracteriza a La Calle del Sabor.

“No puede ser que vos no hayas ido a La Calle del Sabor. Hay una canción que sale pronto y que dije ‘bueno, si esta es La Calle del Sabor, creo que no hay mejor lugar que este para compartir’. No ha salido, así que vamos a estar grabando unas tomitas si nos lo permiten”, comentó la artista en uno de los videos que se viralizaron en redes sociales.

Además del baile y el canto, Greeicy también mostró su destreza con instrumentos musicales, sorprendiendo a los presentes y elevando aún más la energía del lugar. Los visitantes del sector pudieron tomarse fotos con la artista, interactuar con ella y ser parte de un momento que rápidamente se convirtió en tendencia en redes sociales. Mike Bahía, su pareja, estuvo a su lado durante toda la grabación, compartiendo la atención y disfrutando del ambiente festivo que se generó.

La Calle del Sabor no solo se convirtió en el escenario perfecto para el videoclip, sino también en un espacio donde la cultura salsera y la música pop se fusionaron para ofrecer una experiencia única. Los comerciantes y transeúntes no ocultaron su emoción al ver a Greeicy bailar, cantar y compartir con quienes transitaban la zona, demostrando que la música en vivo sigue siendo un imán para la gente y un motor de vida para los espacios culturales de la ciudad.

El show gratuito de Greeicy recordó que la música y el talento pueden transformar cualquier lugar en un escenario. Desde el contacto directo con los fans hasta las tomas espontáneas para su videoclip, la cantante dejó claro que la cercanía con su público y el orgullo por su ciudad son parte fundamental de su carrera artística.