Robo a pareja a mano armada en pleno restaurante; no le importó que hubiera una niña

La tranquilidad de una familia en Montería se vio interrumpida la noche del domingo 14 de septiembre cuando, en medio de una cena en un restaurante de un exclusivo sector de la ciudad, fueron sorprendidos por un hombre armado que los despojó de sus pertenencias sin importarle la presencia de una menor de edad en la mesa.

El hecho, que quedó registrado en cámaras de seguridad del lugar, generó momentos de pánico no solo entre las víctimas directas, sino también en los demás comensales y empleados que presenciaron la escena.

Las imágenes muestran cómo el sujeto llega caminando con total calma, como si fuera un cliente más del lugar. Sin embargo, de inmediato saca un arma y apunta directamente contra la familia que disfrutaba de su cena.

El hombre de la mesa, sorprendido, entrega sus pertenencias sin oponer resistencia. La mujer que lo acompañaba hace lo mismo, mientras la pequeña observa desconcertada, sin entender lo que estaba ocurriendo. La tensión en el ambiente se refleja en la mirada de los presentes, que permanecen inmóviles por miedo a provocar una reacción violenta del asaltante.

Después de obtener lo que quería, el hombre se retira del lugar sin mayor esfuerzo. Afuera lo espera una moto, en la que logra escapar rápidamente del sector, dejando a todos con un sentimiento de impotencia y miedo.

Testigos sin poder actuar ante el hecho

La escena fue presenciada por varios comensales y trabajadores del restaurante, quienes no tuvieron otra opción que mirar cómo el hombre se llevaba lo ajeno. La presencia de la menor hizo aún más impactante la situación, pues muchos señalaron que el asaltante no mostró ninguna consideración por la niña que estuvo a pocos centímetros del arma.

Los videos que circulan en redes sociales evidencian cómo la familia quedó atónita, en especial el padre, que se limitó a mostrar sus manos vacías como señal de que no tenía nada más que entregar. Hasta el momento se desconoce si las autoridades de Montería ya tienen identificado al responsable o si se han iniciado operativos de búsqueda. Lo cierto es que el video se ha convertido en una de las principales pruebas para tratar de dar con el paradero del hombre que, en cuestión de segundos, sembró el miedo en un lugar concurrido de la capital cordobesa.