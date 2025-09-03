En vivo
La Kalle  / Entretenimiento  / Virales  / Le rapan el celular a influencer mientras se tomaba una foto en la casa de Betty la Fea

Le rapan el celular a influencer mientras se tomaba una foto en la casa de Betty la Fea

Aunque el influencer rastreó su celular y lograron anotar las placas del motoladrón, terminó dando el dispositivo por perdido tras el robo en la casa de Betty la Fea.

Roban a influencer mientras se tomaba foto en casa de Betty la fea
/Foto: redes sociales
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: septiembre 03, 2025 07:02 p. m.

