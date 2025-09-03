Le rapan el celular a influencer mientras se tomaba una foto en la casa de Betty la Fea

El influencer mexicano Gerardo Toledo, más conocido en redes sociales como Soy Toledo, vivió un incómodo momento en Bogotá mientras visitaba uno de los lugares más famosos de la televisión colombiana: la casa de Yo soy Betty, la fea. Lo que pintaba como un paseo divertido terminó convirtiéndose en noticia, luego de que le arrebataran su celular en plena calle.

El hecho quedó grabado en video y se ha hecho viral en plataformas digitales, generando una ola de reacciones tanto en Colombia como en México.

Todo ocurrió a plena luz del día en el barrio La Soledad, en la localidad de Teusaquillo. Toledo estaba acompañado de su colega Richard Evans, creador de contenido que ha llamado la atención en internet por recrear el estilo de Beatriz Pinzón, el personaje principal de la novela de Fernando Gaitán.

Una mujer se ofreció a tomarles una foto frente a la fachada de la vivienda. Justo en ese instante, un hombre en motocicleta pasó de manera repentina y arrebató el celular, dejando a todos sorprendidos.

En la grabación se ve cómo Richard, caracterizado como Betty, alcanza a lanzar una patada al aire en un intento por detener al motociclista, aunque fue inútil porque el sujeto huyó a toda velocidad.

Pese al mal rato, Toledo trató de tomarse el incidente con humor. A través de su cuenta de Instagram comentó:

“No recuperamos el cel… pero descubrí que mi heroína usa brackets y capul. Fui a conocer la casa de Betty la fea en Bogotá, pero un motociclista me arrebató el celular”. El influencer mexicano contó que finalmente tuvo que comprar otro dispositivo y que dio por perdido el anterior.



Reacciones en redes sociales

El robo generó cientos de comentarios de usuarios colombianos, quienes lamentaron la situación pero también resaltaron que este tipo de hechos no representa a la mayoría de ciudadanos.

"Siento mucho lo que te sucedió, la mayoría en Bogotá somos buenos”, “Perdón por lo que les pasó, en Colombia existimos más personas buenas y trabajadoras”, “Conoció la casa de Betty, pero a qué costo”, fueron algunos de los comentarios.

Otros internautas aprovecharon para advertir que, aunque la zona es concurrida, hay que estar atentos, pues los delincuentes suelen aprovechar el movimiento turístico.

Horas después del hecho, Toledo compartió nuevos videos en los que se vería al motociclista rondando la zona antes de cometer el robo. Según su descripción, se trataba de un hombre vestido con sudadera blanca con detalles, pantalón negro con franjas laterales y tenis negros con blanco.

El motociclista iba a bordo de una moto moderna de color negro. Además, Toledo aseguró que la última ubicación registrada de su celular marcaba un conjunto residencial en la zona de Fontibón, al occidente de la capital.