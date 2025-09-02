Influencer graba tribu caníbal y todo termina de la peor manera; hay video

El nombre de Dara Tah, un influencer irlandés conocido por sus contenidos extremos, volvió a dar de qué hablar después de publicar un video que generó revuelo mundial. La polémica nació tras mostrar en TikTok y YouTube cómo intentó acercarse a una tribu aislada en Papúa, Indonesia, durante un reto grabado el pasado 26 de agosto de 2025.

Las imágenes, que ya superan el medio millón de “me gusta”, muestran a Tah subido en una pequeña barcaza acompañado de un guía local y un grupo de turistas. La embarcación avanza por un río selvático hasta llegar a la orilla, donde varios indígenas los observan con arcos, flechas y lanzas en mano. Desde ese momento la tensión se hizo evidente.

En el video se escucha la voz de uno de los acompañantes diciendo: “Creo que nos están apuntando con arcos y flechas”, mientras Tah levanta la mano para saludarlos. El gesto, lejos de generar confianza, fue recibido con desconfianza por los miembros de la comunidad.

Con la intención de romper el hielo, el irlandés sacó varios paquetes de sal como ofrenda. El líder del grupo aceptó probarla, pero segundos después la escupió con evidente desagrado. La reacción fue clara: no había interés en ningún tipo de contacto. El guía local intervino de inmediato y pidió retirarse: “Tenemos que irnos. No somos bienvenidos. Es realmente peligroso”.

El propio Tah admitió después el susto que vivió: “No voy a mentir, fue absolutamente aterrador”. Pese a la experiencia, lo que realmente encendió la indignación fue la forma en que presentó la situación en redes sociales. Varios usuarios lo acusaron de actuar con imprudencia y de poner en riesgo tanto a su grupo como a la comunidad indígena.

Influencer desata polémica por acercarse a tribu

Además, muchos cuestionaron la manera en que se refirió a ellos, insinuando que podrían ser caníbales, sin ninguna prueba ni sustento. Los comentarios más duros le recordaron que estas comunidades tienen derecho a mantenerse en aislamiento y que catalogarlos de esa manera solo alimenta estigmas. Entre las respuestas más replicadas aparecieron frases como: “Déjenlos en paz, y no son caníbales” o “¿Por qué están ahí en primer lugar?”.

Dara Tah no es ajeno a la controversia. Su popularidad en internet, con más de 827 mil suscriptores en YouTube y 721 mil en TikTok, se ha construido a partir de experiencias arriesgadas y fuera de lo común. Ha grabado retos en un silo de misiles nucleares, explorado la Isla del Ántrax en Escocia y hasta convivido con mineros de azufre en Indonesia. Ese estilo, basado en lo extremo y lo prohibido, le ha sumado millones de visualizaciones, pero también constantes críticas por la manera en que busca contenido a toda costa.

Este episodio reabrió el debate sobre los límites del turismo de aventura y el impacto que puede tener el contacto con pueblos que históricamente han decidido mantenerse al margen del mundo exterior. Papúa es una de las regiones con mayor diversidad cultural del planeta, y varias de sus comunidades han rechazado cualquier interacción con visitantes.