Mujer celebra su divorcio con banda en pleno tribunal: “Mi hermana y mi mamá felices”

El pasado viernes 29 de agosto, se volvió viral la reacción de una mujer mexicana identificada como Grecia, tras firmar los papeles de divorcio con su expareja organizó una celebración fuera del tribunal.

A lo largo del vídeo compartido de TikTok se puede apreciar a Grecia acompañada de dos ciudadanas con una bebe celebrando, mientras de fondo suena una agrupación musical tocando algunas canciones, esto a la par que se evidencian las miradas incrédulas de las personas alrededor del juzgado.

Con bailes y canciones a la salida del recinto, la joven anunció emocionada a su familia la decisión del juez, quien dio por finalizada el matrimonio tras las diferentes pruebas que tenía contra el demandado, afirmando que ganó el caso y no tendría problemas con su expareja después del divorcio.

¿Qué pasó con Grecia tras ganar el divorcio?

Luego de compartir su celebración tras el divorcio, Grecia fue entrevistada por el medio Milenio, donde reveló los motivos para finalizar la relación y porque decidió hacer tan eufórica la celebración en los tribunales sin importar las miradas que tenía por parte de las otras personas.

Inicialmente, Grecia explicó que la relación con su ex pareja era perfecta cuando arrancaron, dado que este era detallista y atento en las necesidades que tuviera, sin embargo, todo comenzó a cambiar cuando el vínculo se volvió formal, al punto que dicha relación se volvió tóxica.

“Con el tiempo, las pequeñas muestras de cariño dieron paso a una manipulación psicológica cada vez más marcada”, señaló la Grecia en entrevista, haciendo referencia a las actitudes que adoptó su exesposo, además recalcó que el sujeto le prohibió dar los detalles de la boda a su familia, por supuestos celos de sus hermanas.

“Logré salir de las manos de la persona que más daño me causó”, aseguró la joven al medio de comunicación Milenio, donde también mencionó que tenía el control sobre ella era tan alto que no le permitió hablar con su mamá. En su cuenta de TikTok, mencionó que tras el resultado de la audiencia, sus seres queridos estaban felices de volver a verla sonreír.

