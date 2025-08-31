Impresionante avistamiento de cóndor andino gigante, ¿una persona disfrazada?

Un grupo de motociclistas vivió un momento que jamás olvidarán durante un recorrido por carretera. En plena ruta, quedaron sorprendidos al ver lo que parecía un cóndor andino gigante posado al costado de la vía, un espectáculo que los obligó a detenerse y filmar cada instante.

El video se volvió viral en redes sociales, generando miles de comentarios y reacciones entre usuarios maravillados por la supuesta magnitud del ave.

Sin embargo, lo que al principio parecía un encuentro con un ave real resultó ser una actuación artística. El protagonista no era un cóndor andino, sino César Zuka, un artista callejero peruano conocido como el “cóndor humano”. Desde 2018, Zuka se disfraza con un traje que reproduce el plumaje y la postura del cóndor andino, realizando presentaciones en lugares como el Valle del Colca.

Su interpretación es tan convincente que muchos espectadores quedan engañados, pensando que se trata de un ejemplar de la especie.

A pesar de la sorpresa inicial, el avistamiento generó asombro y fascinación entre los motociclistas y usuarios en redes. Algunos incluso llegaron a cuestionar la veracidad del video, preguntándose si no se trataba de una persona disfrazada debido a la inmensidad del supuesto cóndor. Finalmente, la explicación artística calmó la incredulidad, pero no disminuyó la admiración por la creatividad y realismo de la actuación.

Los cóndores andinos reales, de hecho, son aves impresionantes. Pueden alcanzar más de tres metros de envergadura con las alas extendidas y se encuentran desde Colombia hasta Tierra del Fuego. Son símbolos de libertad y poder en Sudamérica, y encuentros como este, aunque simulados, recuerdan la grandeza de la fauna andina.

Usuarios compartieron sus impresiones en redes: “No podía creer lo que veía, pensé que era un ave gigante”, comentó uno. Otro añadió: “Qué creatividad tan impresionante, parecía real”. La repercusión del video muestra cómo una actuación bien lograda puede unir entretenimiento, educación y admiración por la naturaleza andina.