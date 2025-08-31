Pareja descubre cámara oculta en reconocido hotel y el dueño responde: "Pongo la cara"

Un nuevo caso se hizo viral en redes sociales luego de que una pareja denunciara haber encontrado una supuesta cámara oculta al interior de un chalet turístico en el municipio de Turbaco, Bolívar. El hallazgo desató un debate sobre la privacidad de los huéspedes en estos alojamientos y obligó al propietario del lugar a pronunciarse públicamente.

Según relató la mujer afectada, la reserva se realizó para pasar la noche entre el 16 y el 17 de agosto en el establecimiento conocido como Monte Carlo Chalet. Al llegar, se les informó que el lugar contaba con cámaras de seguridad externas, algo que parecía normal. Sin embargo, al instalarse dentro del chalet, notaron un detalle que encendió las alarmas: un humidificador que escondía en su interior lo que parecía ser un lente de grabación.

“Cabe recalcar que este es un lugar donde supuestamente cuidan de tu integridad y de tu intimidad con tu pareja, ya que por lo regular a estos lugares van parejas”, comentó la mujer en un video que rápidamente se volvió tendencia en redes sociales.

La pareja explicó que, al revisar con más detalle el humidificador ubicado en la sala, se dieron cuenta de que el dispositivo no funcionaba como tal y que en su interior había un pequeño lente. Esto generó la sospecha de que podía tratarse de una cámara espía.

De inmediato, contactaron por WhatsApp al número de la persona encargada de la reserva. La respuesta que recibieron no los dejó tranquilos: les aseguraron que se trataba de un “ambientador con sensor de presión” que “no servía” y que podían desconectarlo sin problema.

El intento de apagarlo terminó aumentando sus dudas, ya que notaron que el aparato estaba completamente adherido al enchufe, lo que dificultaba retirarlo. Fue ahí cuando decidieron grabar la denuncia y compartirla en plataformas digitales.

El dueño del hotel salió a dar explicaciones

La viralidad de la denuncia obligó a Carlos L’Hoste, propietario del Monte Carlo Chalet, a dar la cara. En declaraciones, reconoció la existencia del dispositivo, pero aclaró que no se trataba de una cámara en las habitaciones, sino de un equipo ubicado en un área social.

“Sí, efectivamente, había un dispositivo en la sala, que es un área común, nunca en una habitación. Jamás estuvo ubicado en un espacio privado”, afirmó L’Hoste.

El empresario agregó que su intención no era invadir la intimidad de los huéspedes, sino fortalecer la seguridad del establecimiento. Sin embargo, ante la polémica que desató el caso, aseguró que retirará todos los aparatos dentro de los chalets y que únicamente dejarán cámaras en zonas externas, como lo establece la normativa.

Las declaraciones del propietario no evitaron que el tema continuara siendo tendencia. En redes sociales, muchos usuarios exigieron mayor control sobre los alojamientos turísticos y recordaron la importancia de revisar cada espacio al momento de hospedarse.

Carlos L’Hoste insistió en que siempre ha manejado el negocio de manera seria y responsable, y que entiende la gravedad de la interpretación que tuvo la pareja. “Pongo la cara porque soy una persona seria y responsable. Entiendo la gravedad de la interpretación y por eso tomamos esta decisión”, concluyó.

