Reconocido influencer fallece en el cumpleaños de su mejor amigo: esta es la historia

El creador de contenido y modelo brasileño Yago Luiz de Campos e Silva fue encontrado sin vida en un hotel de la isla griega de Mykonos el pasado 23 de agosto en un hecho que se encuentra en estudio por parte de las autoridades locales; esto cuando se encontraba departiendo con su amigo Ryan Silveira.

Según informó el medio de comunicación CNN Brasil, una empleada del hotel notó que de una de las habitaciones salía agua. Una vez decidió entrar, el personal halló a los dos jóvenes dentro de la tina, donde la primera impresión fue que ambos se encontraban inconscientes y con signos de vida débiles.

Sin embargo, una vez llegaron los paramédicos confirmaron la muerte de Yago Luiz, mientras Ryan fue trasladado de urgencia a un hospital, donde se está recuperando tras haber estado durante varias horas en coma después de estar inconsciente en el lujoso hotel.

¿Cómo murió el reconocido creador de contenido Yago Luiz?

Las autoridades informaron que tras realizada la inspección realizada, encontraron dentro de la habitación de Yago Luiz una jeringa de plástico y cuatro sobres con un polvo blanco, donde presuntamente se trata de sustancias estupefacientes. Una de las hipótesis cual sería un posible caso de sobredosis.

Los elementos incautados por las autoridades fueron enviados a diferentes análisis de laboratorio con el fin de esclarecer qué sucedió realmente en la habitación y el cuerpo del influencer fue sometido a una autopsia para establecer las causas de su muerte.

Thamyris Campos, hermana de Yago Luiz, quien compartió un sentido mensaje en sus redes sociales, se refirió al influencer como un buen ser humano y un ser excepcional, así mismo, deseo que este sea recordado de la mejor manera.

"No me enseñaste esa parte, no podrías haberme dejado... ¡No aquí en este mundo que no se siente sin ti! Hermano, te necesito, ¡solo desearía que volvieras conmigo! Dios mío daría mi vida por tenerte aquí, cambiaría de lugar contigo sin pensarlo dos veces!”, escribió Campos sobre el fallecimiento de Yago.

Dicho mensaje se sumó a los miles comentarios en sus redes sociales de sus seguidores, quienes lamentaron la partida del influencer de más de 6000 seguidores y donde compartía su estilo de vida con estos.

